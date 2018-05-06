Куда пойти в Казани: парад Победы, гости из исламских стран и лекции о балете

Афиша мероприятий с 7 по 13 мая

Фото: Роман Хасаев

Следующая неделя будет связана с празднованием самого почитаемого в России праздника — Дня Победы. 9 мая, по традиции, во всех городах и населенных пунктах страны и Татарстана пройдет масса мероприятий, приуроченных к 73-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне. Безусловно, одними из ярких событий станут парад и акция «Бессмертный полк». Среди бизнес-мероприятий можно выделить KazanSummit, который пройдет в этом году в юбилейный раз. Подробнее — в воскресном обзоре «Реального времени»

«Рубин» сыграет с «Уфой» (18+)

7 мая на футбольном поле «Казань Арены» пройдет матч между клубами «Рубин» и «Уфа». Игра должна протестировать сервисы, которые будут задействованы на чемпионате мира по футболу. Матч бесплатный, получить проходной билет можно будет в кассе стадиона с 10.00.

Начало игры в 19.00.

«Бессмертный полк» споет песни военных лет (6+)

В День Победы в Татарстане пройдет порядка 300 мероприятий, в которых примут участие более 650 тыс. граждан. В канун праздника, 8 мая, в казанском театре оперы и балета состоится торжественное республиканское мероприятие с участием ветеранов со всей республики.

9 мая утром пройдут памятные мероприятия. В местах воинских захоронений на Арском и на Архангельском кладбищах руководство республики вместе с ветеранами возложат венки. В парке Победы пройдет возложение гирлянды и цветов к Вечному огню, памятнику матерям и вдовам погибших воинов. На площади Тысячелетия пройдет торжественный марш, в котором примут участие около двух тысяч военнослужащих и воспитанников кадетских классов. После здесь же можно будет посетить праздничную программу с участием творческих коллективов города и республики.

В 15.00 стартует шествие колонны «Бессмертного полка». Фото Максима Платонова



В 15.00 стартует шествие колонны «Бессмертного полка». Новшеством этого года станет то, что во время прохождения будут исполняться песни военных лет. Запевать их будут специально приглашенные вокалисты. Точкой сбора вновь станет улица Карла Маркса.

Гуляния по традиции пройдут и в парке Победы. В целом 9 мая праздничная программа в Казани продлится до 22.00 и завершится праздничным салютом.

Также в этот день в Музее истории государственности Татарстана пройдет акция «Письмо деду», принять участие в которой смогут все желающие. Нужно в День Победы прийти в музей и написать свое письмо фронтовикам. Сделать это можно будет с 10.00 до 17.00.

На KazanSummit обсудят исламские инвестиции (18+)

10 мая в Казани стартует международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». В этом году мероприятие юбилейное — саммит пройдет в десятый раз. Основной темой станут исламские инвестиции в контексте международных экономических отношений.

В программе как новые тематические сессии, так и ставшие традиционными панели: казанский форум молодых предпринимателей, конференция молодых дипломатов и деловой завтрак Сбербанка.

Начало в 08.00 в «Корстоне». Саммит завершится 12 мая.

В дни фестиваля пройдет параллельная фестивальная программа «Ballet Talk/ Разговоры о балете». Фото Максима Платонова



В дни Нуриевского фестиваля прочтут лекции о балете (18+)

10 мая в казанском театре оперы и балета откроется XXXI Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Программа нынешнего фестиваля выстраивается по хронологии — от XIX к XXI веку. В начале зрителей ожидает блок спектаклей, посвященных Году русского балета и Году Мариуса Петипа в России. Зрители увидят «Баядерку», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот». 13 мая пройдет балет «Шурале».

Также в дни фестиваля пройдет параллельная фестивальная программа «Ballet Talk/ Разговоры о балете». Она включает семь лекций о балете, встречу с учеником Нуриева Лораном Илером и две выставки. Лекции будут проходить с 10 по 20 мая перед спектаклями. В фестивальные дни гости смогут посетить выставку «Два гения», которая расскажет в фотографиях и документах о судьбах Нуриева и Мариуса Петипа. В Зеленой гостиной будет представлена традиционная экспозиция «Нуриевский фестиваль: история в костюмах».

В Казань съедутся именитые дизайнеры (18+)

11 мая в казанском «Корстоне» пройдет IX Международный фестиваль мусульманской одежды «Kazan Islamic Clothes 2018». На участие в конкурсе и показе одежды поступило более 70 заявок от профессиональных дизайнеров, выпускников учебных заведений, готовящих дизайнеров одежды, а также самостоятельных авторов, сообщают организаторы. В этом году впервые в фестивале примут участие гости из Великобритании, Марокко, Узбекистана и Киргизии.

На следующий день, 12 мая, также в «Корстоне» состоится шоу Silver Fashion Way. В мероприятии моды международного масштаба примут участие итальянские и известные казанские дизайнеры. Гостей будут развлекать популярные артисты эстрады.

12 мая в казанском парке Тысячелетия стартует двухдневный гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Фото Максима Платонова

Казанцев ждет много еды (6+)

12 мая в казанском парке Тысячелетия стартует двухдневный гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». На мероприятии можно будет познакомиться с национальной кухней и ведущими концепциями в сфере общественного питания Казани. В программе — тематические зоны, кулинарные шоу на сцене, живая музыка, детская зона, удобная территория с посадочными местами, развлечения. Вход на фестиваль свободный.

В Казани пройдет «Финал четырех» (16+)

12—13 мая в Казани пройдет «Финал четырех» волейбольной Лиги чемпионов. Поддержать любимую команду можно будет в «Баскет-холле». В субботу в полуфиналах встретятся польская «ЗАКСА» и итальянский «Цуцине Любэ» в 16.00, в 19.00 «Зенит-Казань» сыграет с итальянской командой «Перуджа». В воскресенье в 16.00 состоится матч за бронзовые медали, в 19.00 — за «золото».

«Зенит» сыграет в «Финале четырех» в восьмой раз подряд. Всего в активе казанского клуба пять побед в Лиге чемпионов (2008, 2012, 2015, 2016, 2017), «серебро» (2011) и «бронза» (2013).

Казанцы смогут посоревноваться в знании города (18+)

12 мая в Казани пройдет масштабный квест по достопримечательностям и объектам города «Ай Да Казань». Испытания приурочены к открытию летнего туристического сезона. Для участия нужно сформировать команду от двух до пяти человек. Главное условие — игрокам должно быть не меньше 18 лет. Разрешено проходить маршрут пешком, использовать любые виды транспорта: личные, коммерческие, общественные. На прохождение маршрута участникам отведут 3 часа. Квест пройдет только по центральной части города. Сбор назначен на 12.00 у Дворца земледельцев. Старт будет дан в 13.00.

Для участия необходима предварительная регистрация.

12 мая в Казани пройдет масштабный квест по достопримечательностям и объектам города «Ай Да Казань». Фото Олега Тихонова



В музее истории научат управлять собой (18+)

13 мая в музее естественной истории Татарстана пройдет интерактивная лекция «Как эффективно управлять собой в любой ситуации». Практикующий психолог Александр Граница расскажет, почему управление собой не равно самоконтролю. Лектор посвятит в исследования и открытия в области человеческой психики. В формате блиц-тренинга можно будет узнать, как быстро влиять на свое психическое состояние «здесь и сейчас».

Начало в 13.00, стоимость билетов от 50 до 250 рублей.

Кроме этого:

7 мая на территории Казанского кремля пройдет акция, приуроченная к 73-й годовщине со Дня Победы. Из людей составят слово «Победа». Флешмоб запланирован на площади у мечети Кул Шариф. Начало в 13.00. (16+)

С 7 по 13 мая в ВЦ «Казанская ярмарка» пройдет белорусская ярмарка. Вход свободный. Часы работы с 10.00 до 19.00. (16+)

8 мая в ЦСК «Смена» пройдет бесплатная лекция «Смех не грех? Пародия на сакральное в Средние века». Начало в 19.30.

С 10 по 13 мая в казанском дворце единоборств «Ак барс» пройдет европейский чемпионат по тхэквондо. На соревнования съедутся спортсмены из 50 стран Европы. Вход свободный. Начало в 09.00.