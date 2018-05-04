«Значительную часть времени Ижевском вместо Тюрина руководил другой человек»

Эксперты «Реального времени» об отставке Юрия Тюрина и будущем столицы Удмуртии

Столица Удмуртской Республики и крупнейший центр оборонной индустрии Ижевск находится на пороге перемен. Утром 3 мая стало известно об отставке главы города Юрия Тюрина, который работал на этой должности с 2015 года. О том, что послужило причиной отставки, как это связано с внутриэлитными раскладами и чего ждать Ижевску в будущем, «Реальное время» поговорило с экспертами.

В отставку через соцсеть

В 7.48 в официальном аккаунте «ВКонтакте» главы Удмуртии Александра Бречалова появилась запись о том, что глава Ижевска написал заявление об отставке по собственному желанию. «Мы с ним проработали больше года, и я искренне благодарен ему за этот опыт. Желаю Юрию Александровичу реализовать свой огромный жизненный и профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии!» — прокомментировал свершившийся факт сам Бречалов.

Уже в 8.20 об этом написал сам Юрий Тюрин, присовокупив, что почти 40 лет жизни он отдал Удмуртии, начиная с 1979 года, с работы на заводе «Ижсталь», и пожелав республике и столице благополучия и процветания.

Так утром 3 мая родилась главная новость дня и главная политическая интрига Удмуртии ближайших месяцев.

Сигналы о том, что Тюрин продолжит свою карьеру на другой должности, поступали давно и активизировались незадолго до отставки. 18 апреля на встрече с национально-культурными объединениями Удмуртии Бречалов пообещал Тюрину «сюрприз» в виде подборки фото о состоянии дорог в Ижевске и намекнул на грядущие «уголовные дела». 28 апреля резкой критике Бречалова подверглось отсутствие в бюджете Ижевска статей расходов на детский отдых и льготы за детский сад для многодетных семей.

18 апреля на встрече с национально-культурными объединениями Удмуртии Бречалов пообещал Тюрину «сюрприз» в виде подборки фото о состоянии дорог в Ижевске и намекнул на грядущие «уголовные дела». Фото udmurt.ru



Юрий Тюрин руководил Ижевском с 8 октября 2015 года. За три неполных года состояние коммунальной инфраструктуры и городского хозяйства удмуртской столицы периодически попадало в объектив медиа. Летом 2017 года в Ижевск прибыл Владимир Путин. Прежде чем отправиться по оборонным предприятиям, президент России поехал пообщаться с жителями аварийных бараков в Индустриальном районе. Ранее нелестную оценку за плохую уборку снега Ижевск получил от топового блогера Ильи Варламова, после чего блогер еще несколько раз писал о городских проблемах. Зимой 2016 году множество жилых домов и социальных объектов осталось без тепла, что привело к введению в городе режима чрезвычайной ситуации.

В то же время сегодня многие вспоминают Юрия Тюрина добрым словом. Как пример хороших личных качеств рассказывают историю спасения мэром тонущего пенсионера на отдыхе в Турции. Политический криптоканал «Очки Бречалова» в качестве наиболее вероятной причины отставки назвал «отказ беспрекословно брать на себя ответственность и подписывать документы, лоббируемые новым руководством, — в основном по отчуждению различных активов».

«Случайный мэр» и «серый кардинал» родом из Альметьевска

Эксперты, опрошенные «Реальным временем», практически единогласны в том, что назначение Юрия Тюрина на пост градоначальника было «случайностью». До мэрского кресла Тюрин успешно работал главным энергетиком и занимал топ-менеджерские должности в ОАО «Ижсталь», а также четырежды избирался депутатом Ижевской городской думы. Не было и никакого личного конфликта между Тюриным и Бречаловым из серии тех конфликтов глав и мэров, что потрясали многие регионы в 90-е годы.

— Противостояние главы региона и мэра столицы было характерно для Удмуртии в период работы первого главы Волкова и тогдашнего мэра Салтыкова. Что касается Юрия Александровича Тюрина, тут никакого противостояния с Бречаловым не было и не могло быть, потому что Юрий Александрович не был политической фигурой. Он был рядовым администратором, который случайно оказался на этой должности. Значительную часть времени фактически руководил городом другой человек, который формально исполнял обязанности его первого заместителя. Это Ильдар Ильшатович Бикбулатов. Я думаю, отставка Тюрина напрашивалась сама собой, потому что было очевидно его несоответствие команде Бречалова по стилю, по форме и содержанию. Как только в январе ушел со своего поста Бикбулатов, стало понятно, что уйдет и Юрий Александрович, — рассказал «Реальному времени» политтехнолог Петр Быстров, член правления Российской ассоциации политических консультантов.

«Знаковым моментом стало, когда в январе ушел Ильдар Бикбулатов (на фото), потому что он всегда умеет уходить за полчаса до пожара. Он и от Волкова ушел за полгода», — считает известный удмуртский медиа-менеджер Энвиль Касимов. Фото izh.ru

— Александр Бречалов перекраивает Удмуртию под свой лад, а Тюрин не выдерживал темпов, которые Бречалов выставляет. Это разная ментальность, даже поколенческая. Банально, Тюрин привык отдыхать по субботам, а Бречалов проводит аппаратные совещания по субботам, у него нет выходных. Бречалов требует мгновенной коммуникации через социальные сети, а Тюрин нанимает для этого каких-то людей и, естественно, получается коряво. Тюрин — случайный мэр. Он не готовился к этой должности, да еще и попал в такое смутное время. За ним нет больших побед. Скандалов, порожденных лично им, тоже мало. Он получил очень тяжелое наследие: большие долги, скрытые долги — и он постоянно сталкивался с этой проблемой. Он ничего не сумел с этим сделать. Не сумел сколотить команду. Знаковым моментом стало, когда в январе ушел Ильдар Бикбулатов, потому что он всегда умеет уходить за полчаса до пожара. Он и от Волкова ушел за полгода, — считает известный удмуртский медиаменеджер Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда».

Ильдар Бикбулатов в настоящее время работает заместителем генерального директора АО «Сарапульский радиозавод». Родился он в 1962 году в Татарстане — в Альметьевске, но карьеру сделал в Удмуртии. Начинал помощником бурильщика в «Удмнефть», а вершины достиг при первом президенте Удмуртии Александре Волкове в 2006—2013 годах, когда занимал пост заместителя председателя правительства Удмуртии. На посту первого заместителя мэра Ижевска считался ставленником главы региона Александра Соловьева.

— На позицию мэра готовился другой человек — Бикбулатов, но поставили Тюрина. Тандем Тюрина и Бикбулатова назвали в народе «Тюбик». Бикбулатов был в этом тандеме хозяйственником и ушел с корабля первым. Когда он понял, что дни мэрии сочтены, то рокировался в бизнес, — рассказал «Реальному времени» политолог Александр Балицкий.

«В один год ему ставят проблему, и на второй год он ее решает. Была у нас серьезная коммунальная проблема, когда более ста домов остались зимой без тепла. На следующий год все стало нормально, потому что Тюрин реально все медленно и по-заводски исправил. Затем выпало много снега, но Тюрин тихонечко справился», — считает главный редактор «Удмуртской правды». Фото udmurt.ru



«Типичный второгодник»

Степень участия Юрия Тюрина в решении острых коммунальных кризисов, обрушившихся на Ижевск в последние годы, эксперты оценивают по-разному.

— Чем он запомнился, так это постоянным отсутствием во время различных критических ситуаций, когда был коммунальный коллапс с отоплением и когда были проблемы с уборкой снега. Юрий Александрович всегда находился в отпуске. Мне кажется, он перманентно находился в отпуске все три года пребывания в этой должности, только иногда этот отпуск был на рабочем месте, а иногда он отъезжал в другие страны и города, — считает политтехнолог Петр Быстров.

По мнению Энвиля Касимова, стиль управления Тюрина был предопределен его предыдущей карьерой:

— Он заводской человек. У «заводских» есть особая ментальность. Они ничего не делают публично. Принимают решение генералы. Для себя я назвал Тюрина «типичным второгодником». В один год ему ставят проблему, и на второй год он ее решает. Была у нас серьезная коммунальная проблема, когда более ста домов остались зимой без тепла. На следующий год все стало нормально, потому что Тюрин реально все медленно и по-заводски исправил. Затем выпало много снега, но Тюрин тихонечко справился, — считает главный редактор «Удмуртской правды».

Новому мэру предстоит доказать, что Ижевск — город для молодых

Пока Юрий Тюрин находится в отпуске. Городская дума еще должна принять его отставку, а потом будет запущена конкурсная процедура. Скорее всего, имя нового главы станет известно в июне, и решающую роль в выборе сыграет Александр Бречалов. Относительно наиболее вероятной кандидатуры эксперты «Реального времени» комментарии давать не рискуют, зная резкий административный стиль Бречалова.

Впрочем, политолог Александр Балицкий согласился выделить два основных сценария: назначение в ижевскую мэрию человека из ближнего круга главы региона или же назначение наиболее лояльного бречаловской команде муниципального чиновника. Кандидаты, соответствующие двум сценариям, тоже есть. С одной стороны, это первый заместитель председателя правительства Александр Свинин, которому Бречалов безусловно доверяет. С другой стороны, председатель Ижевской гордумы Олег Гарин. Гарин, хотя и не является частью той команды, которая пришла к власти в Удмуртии год назад, но всегда демонстрировал, что умеет работать в той стилистике, которая востребована новой республиканской властью.

С одной стороны, это первый заместитель председателя правительства Александр Свинин, которому Бречалов безусловно доверяет. Фото udmurt.ru



Проблем, которые предстоит решать любому из преемников Юрия Тюрина, очень много. Но наиболее острая, по мнению Энвиля Касимова, — проблема современного позиционирования города, что поможет удерживать в Ижевске талантливые молодые кадры:

— Самая главная проблема Ижевска в том, что он остался с ментальностью закрытого города, каким был раньше. По большинству показателей Ижевск живет не лучше, но и не хуже других городов. Но я вижу, как развивается Пермь и как развивается Казань. Они растут. Там интереснее жить. Красивее жизнь. А нас вялая культурная жизнь, мало событий. А это в первую очередь влияет на удержание рабочих рук. Заработать деньги можно везде. Ижевск — умный город, здесь компаний в сфере IT просто море. Но самое главное для молодых ребят — это досуг. У нас нет ни одного нормального концертного зала, выставочных площадей всего 200 квадратных метров на весь Ижевск. У нас очень много талантливых людей, но им приходится уезжать, чтобы реализоваться в другом месте. Ижевск воспринимается как «город дожития». Это удобный город для пенсионеров, но хотелось бы, чтобы он стал городом для молодых, — убежден Касимов.