Бречалов: власти Ижевска предусмотрели 40 млн рублей на собственное содержание, а «на детей денег не нашли»

Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал власти Ижевска и главу администрации Юрия Тюрина. Руководитель региона обратил внимание, что при формировании бюджета городские власти не заложили в него расходы на детский отдых и льготы за детский сад для многодетных семей.

По его словам, город заложил средства на содержание администрации в размере 40 млн руб, а на «детей денег не нашли».

«Включайтесь и спросите градоначальника, чем он думал», — приводит слова Бречалова «Коммерсант».

Напомним, что 18 апреля глава Удмуртии пообещал Тюрину «сюрприз» с уголовными делами. Он отметил, что по ситуации с ремонтом дорог в городе могут быть заведены уголовные дела.



