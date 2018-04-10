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Мартовские иды: как дорожала казанская потребкорзина

07:00, 10.04.2018 5

Цены застопорились: изменения — только у сезонных продуктов

Мартовские иды: как дорожала казанская потребкорзина Фото: Антон Журавлев

Динамика изменения стоимости потребительской корзины, по версии «Реального времени», продолжает демонстрировать рекорды неподвижности. Март как и февраль оказался стабильным в плане цен. Определенные изменения демонстрируют только овощи и фрукты, причем как в сторону подорожания, так и в сторону снижения.

Особых изменений стоимости продуктовой корзины в марте не произошло. Цены во всех магазинах менялись практически синхронно. В самой дешевой сети — «Эдельвейсе» — корзина подешевела почти на 2%, в остальных сетях она немного подорожала. Больше всего в некогда самом дешевом «Магните» — на 6%, однако он по-прежнему на втором месте по дешевизне. Чуть меньше (на 1,6%) — в «Пятерочке», в «Бахетле» — едва заметно, на 0,2%. В среднем корзина сейчас стоит около 5,5 тысячи рублей.

За месяц подорожало 19 продуктов. Больше всего это коснулось овощей местного производства, а также некоторых видов фруктов. Остальные виды продуктов если и увеличились в цене, то едва заметно — меньше, чем на 10%. Выделить стоит лишь несколько товаров: внезапно взлетевшую в цене в 2,2 раза свеклу, а также морковь и укроп, подорожавшие на треть с лишним. Из дорогих продуктов заметно подорожали болгарский перец и помидоры, а также груши.


Подешевевших товаров оказалось больше — 21. Только вот заметить это по своему кошельку вряд ли придется. В большинстве случаев снижение цены составило 1-2%, а на 10% подешевели всего четыре продукта. Заметно снижение стоимости огурцов — почти на треть, а также на рис, муку и лимоны (на 10—17%). Наметилась тенденция к снижению цен на молоко и молочные продукты, но пока, опять же, масштабы таковы, что едва ли это заметно.

Чтобы набрать самую дешевую продуктовую корзину, казанцу придется обойти все четыре продуктовые сети, купив 15 товаров в «Эдельвейсе», 13 — в «Магните», 8 — в «Пятерочке», 6 — в «Бахетле». Продуктовый набор на месяц обойдется тогда в 4541 рубль — это почти на тысячу меньше, чем средняя стоимость по четырем сетям и примерно на 500 рублей меньше, чем в самой дешевой сети — «Эдельвейсе». За фруктами и овощами лучше идти в «Магнит» и «Эдельвейс», за мясом — в «Эдельвейс», за курицей и бакалеей — в «Пятерочку». В «Бахетле» можно пойти за рыбой и шоколадом.


Если взять самые дорогие продукты из всех магазинов, то стоимость товаров на месяц составит около 6,5 тысячи рублей — почти на тысячу больше, чем в среднем по всем сетям, и примерно на 500 рублей дороже, чем в «Бахетле». В этой сети больше всего самых дорогих товаров — 17 штук, включая бакалею, овощи и фрукты, хлеб и говядину. В «Эдельвейсе» дороже всего 11 товаров — среди них крупы и фрукты. В «Магните» дороже всего 10 продуктов, в том числе овощи и рыба. Меньше всего самых дорогих товаров в «Пятерочке» — 8 штук, включая хлеб, овощи и молоко.

Максим Матвеев, аналитическая служба "Реального времени"
АналитикаПромышленностьАгропромБизнес Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Рядом с моим домом нет эдельвейса. Жаль
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    Анонимно 10 апр
    Дешевеют конечно, но все равно цены весьма кусачные
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  • Анонимно 10 апр
    Пять с половиной - средняя корзина? Серьезно?
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    Анонимно 10 апр
    Это же очень дорого!
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  • Анонимно 10 апр
    Поле санкций опять уж вырастут...
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