Мартовские иды: как дорожала казанская потребкорзина

Цены застопорились: изменения — только у сезонных продуктов

Фото: Антон Журавлев

Динамика изменения стоимости потребительской корзины, по версии «Реального времени», продолжает демонстрировать рекорды неподвижности. Март как и февраль оказался стабильным в плане цен. Определенные изменения демонстрируют только овощи и фрукты, причем как в сторону подорожания, так и в сторону снижения.

Особых изменений стоимости продуктовой корзины в марте не произошло. Цены во всех магазинах менялись практически синхронно. В самой дешевой сети — «Эдельвейсе» — корзина подешевела почти на 2%, в остальных сетях она немного подорожала. Больше всего в некогда самом дешевом «Магните» — на 6%, однако он по-прежнему на втором месте по дешевизне. Чуть меньше (на 1,6%) — в «Пятерочке», в «Бахетле» — едва заметно, на 0,2%. В среднем корзина сейчас стоит около 5,5 тысячи рублей.



За месяц подорожало 19 продуктов. Больше всего это коснулось овощей местного производства, а также некоторых видов фруктов. Остальные виды продуктов если и увеличились в цене, то едва заметно — меньше, чем на 10%. Выделить стоит лишь несколько товаров: внезапно взлетевшую в цене в 2,2 раза свеклу, а также морковь и укроп, подорожавшие на треть с лишним. Из дорогих продуктов заметно подорожали болгарский перец и помидоры, а также груши.





Подешевевших товаров оказалось больше — 21. Только вот заметить это по своему кошельку вряд ли придется. В большинстве случаев снижение цены составило 1-2%, а на 10% подешевели всего четыре продукта. Заметно снижение стоимости огурцов — почти на треть, а также на рис, муку и лимоны (на 10—17%). Наметилась тенденция к снижению цен на молоко и молочные продукты, но пока, опять же, масштабы таковы, что едва ли это заметно.

Чтобы набрать самую дешевую продуктовую корзину, казанцу придется обойти все четыре продуктовые сети, купив 15 товаров в «Эдельвейсе», 13 — в «Магните», 8 — в «Пятерочке», 6 — в «Бахетле». Продуктовый набор на месяц обойдется тогда в 4541 рубль — это почти на тысячу меньше, чем средняя стоимость по четырем сетям и примерно на 500 рублей меньше, чем в самой дешевой сети — «Эдельвейсе». За фруктами и овощами лучше идти в «Магнит» и «Эдельвейс», за мясом — в «Эдельвейс», за курицей и бакалеей — в «Пятерочку». В «Бахетле» можно пойти за рыбой и шоколадом.





Если взять самые дорогие продукты из всех магазинов, то стоимость товаров на месяц составит около 6,5 тысячи рублей — почти на тысячу больше, чем в среднем по всем сетям, и примерно на 500 рублей дороже, чем в «Бахетле». В этой сети больше всего самых дорогих товаров — 17 штук, включая бакалею, овощи и фрукты, хлеб и говядину. В «Эдельвейсе» дороже всего 11 товаров — среди них крупы и фрукты. В «Магните» дороже всего 10 продуктов, в том числе овощи и рыба. Меньше всего самых дорогих товаров в «Пятерочке» — 8 штук, включая хлеб, овощи и молоко.