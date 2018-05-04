«Салават Юлаев» укрепил тыл и «вставил новые зубы»

В уфимском клубе новый призыв игроков

30 апреля закончился срок действия контрактов у многих хоккеистов КХЛ. Этого дня ждали, в том числе и в уфимском «Салавате Юлаеве», дабы заметно видоизменить команду, уже возглавляемую новым тренером, и тем самым создать интригу и подарить очередную надежду болельщикам. Обзор отряда новичков «Салавата» — в материале «Реального времени».

Свой-чужой — снова в бой!

Впрочем, признаться честно, возникает ощущение, что снова «поменяли шило на мыло». Хотя понятно, что берем то, что доступно, на что есть денежные средства. «Салават» бедным клубом не назовешь, но и звезд он не хватает — не то что с неба, а и с российского льда.

Не менее больная тема — свои воспитанники. Где бы взять таких, которые могут замахнуться на второй для «СЮ» Кубок Гагарина? За последние годы можно вспомнить разве только Андрея Василевского, сражающегося сейчас против «бостонских медведей» в Кубке Стэнли. Хотя 2 последних года на традиционном международном детском турнире «Кубок «Газпром нефти» уфимские команды неизменно выходят в суперфинал, где дают бой молодым воспитанникам ЦСКА. Вот бы из этих 11-12-летних пацанов сохранить кого-то для будущего «Салавата».

О доморощенных кадрах в своем недавнем интервью «Спорт-Экспрессу» высказался и главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин (сам уфимский воспитанник):

— Такие разговоры пошли после удачных сезонов в первой половине 90-х. Конечно, и болельщикам, и республике приятно, если на льду в форме команды было как можно больше местных игроков. С другой стороны, существуют определенные задачи. И этим задачам надо соответствовать. В команде по определению не должно быть разделения на своих и чужих. Чужие — это соперники, которых надо обыгрывать. Свои все здесь, в раздевалке, в команде, в клубе, — рассуждал тренер.

О доморощенных кадрах в своем недавнем интервью высказался и главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин



«Корнями свои» в команде Цулыгина — это обкатанный в «Толпаре» Станислав Гареев, которому было предложено продлить контракт с уфимцами еще на 2 года, а также новое приобретение в лице 18-летнего Павла Шэна. Нападающий молодежной сборной России вернулся в родной клуб в обмен на денежную компенсацию. Возвратили его из «Югры», где Павел не особенно блистал: в 29 матчах забросил лишь две шайбы и заработал коэффициент полезности «минус 7».

— Шэн — это собственный воспитанник, у него была хорошая статистика в МХЛ. В 18 лет от хоккеиста вряд ли можно чего-то ожидать, но в перспективе Павел способен вырасти в сильного нападающего. Наверное, тренеры видят в нем больше потенциала, чем в игроках «Толпара» того же года рождения, — поделился своим мнением с «Реальным временем» комментатор КХЛ-ТВ Андрей Юртаев.

Что ж, как говорят на башкирском телевидении, «будем посмотреть».

Павла Шэна возвратили из «Югры», где он не особенно блистал



«Мессию» — в ворота!

Еще одно узкое место в Уфе — вратарская позиция. После ухода Василевского на нее пробовались и шведы, и канадец. Вот теперь настало время финна. Юху Метсолу видят «мессией» в уфимском тренерском штабе — его подписали сразу на 2 года. Видимо, настолько впечатлились его игрой в воротах хабаровского «Амура».

Статистика Юхи в КХЛ: 150 матчей, 64 победы — 68 поражений, 92,8 процентов отраженных бросков, коэффициент надежности — 2,09, 15 «сухих» матчей. Учитывая, что в тренерском коллективе «Салавата» оставили финских специалистов Томи Ламса и Ярмо Койвисто, то общий язык с голкипером они найти смогут. Тем более что Метсоле есть чем поделиться с земляками — до «Амура» он защищал цвета «ТПС» и «Таппары». Юха самый возрастной (29 лет) и самый миниатюрный (177 см и 69 кг) среди имеющихся в обойме уфимцев вратарей — Андрей Кареев выше на 5 см и младше на 6 лет, 24-летний Иван Налимов по сравнению с ними — гигант (194 см, 95 кг). Есть в системе клуба и еще один Иван-великан — Федотов. Последний переподписан еще на два сезона. В минувшем сезоне он помогал бороться фарму — нефтекамскому «Торосу».

— Метсола действительно может быть неплохим усилением, — считает Юртаев. — Он привык играть много, он готов к тому, что по его воротам часто бросают, он хорошо с этим справляется. Возможно, именно такой голкипер и нужен «Салавату Юлаеву» — который не будет ждать помощи от полевых игроков, а будет справляться со всем сам.

Юху Метсолу видят «мессией» в уфимском тренерском штабе. Фото hcamur.ru



Немного стали — в защиту!

«Салават Юлаев», кроме того, что «продлил» Гареева, подписал двухлетний контракт с оборонцем Сергеем Терещенко. Фактурный Сергей (рост 187 см, вес 93 кг) родился в Магнитогорске, в юности поиграл за «Стальных лисов» и питерскую молодежь, 5 последних лет трудился в обороне «Магнитки». Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «сталеваров». Статистика у него неплохая: 397 матчей в КХЛ, 68 (23+45) набранных очков, показатель полезности +15, 154 штрафные минуты.

На днях уфимцы переоформили Филипа Ларсена (на 2 года), ранее подписал свежий контракт Григорий Панин. Вопросы остаются по Максиму Осипову. С Александром Логиновым отношения решено не продлевать, хотя, напомним, мы надеялись на его «уфимскую прописку».

Тройной удар в нападении

И наконец наиболее внушительный «шопинг» был устроен для линии нападения. Самый опытный из новичков-форвардов — игрок сборной России и ЦСКА Владимир Жарков, в трудовой биографии которого присутствует «Нью Джерси Девилз» (2009—2012). «Чертовщинки» уфимцам вроде бы не занимать, но порой все-таки не хватает.

Под стать ему два бывший «ястреба», клевавших защиту «Салавата» в завершившемся плей-офф-2018. Это омичи Петр Хохряков и Дмитрий Кугрышев. Статистика Хохрякова в КХЛ: 392 матча, 97 (48+49) набранных очков, показатель полезности — «минус 16», 92 штрафные минуты. Контракт с «Салаватом» — на 2 года. На год подписан Кугрышев. У него с показателем полезности все в порядке — практически юбилей, «+55». За всю свою практику в КХЛ Дмитрий сыграл 387 матчей, набрал 198 (85+113) очков, 159 минут отсидел в «штрафном боксе».





Самый опытный из новичков-форвардов — игрок сборной России и ЦСКА Владимир Жарков



— Из остальных трансферов можно выделить как раз Кугрышева: по-прежнему есть надежда, что он заиграет, как несколько лет назад в «Сибири». Если нет, то будет хоккеистом условного третьего звена вместе с остальными новичками, — считает Андрей Юртаев.

Об Игоре Макарове и Илье Зубове пока ничего не слышно. А вот Дмитрия Саюстова отчислили, как бы он ни был тесно знаком с Ткачевым и Бурдасовым. Кроме того, квалификационные соглашения были предложены трио молодежи «Толпара» — Ильдару Абдееву (1998 г. р.), Михаилу Котляревскому (1997) и Павлу Синявскому (1998). Этих парней взяли «на вырост».

Пока это все. Ждем новых трансферных ходов от «Салавата Юлаева».