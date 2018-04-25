От Елизарова до Зубова: кто еще может покинуть «Салават Юлаев»

Они провели слабый сезон и не оправдали надежд

В КХЛ финишировал юбилейный десятый сезон. Казанский «Ак Барс», первый обладатель главного трофея лиги, первым же оформил хет-трик, с честью отсражавшись за весь Восток с ЦСКА. Как говорилось в одном из лучших отечественных фильмов про охоту за драгоценностями, «на его месте должен был быть я» — именно это чувство наверняка испытывают сейчас игроки и болельщики уфимского «Салавата Юлаева». Тем временем недалек уже «Юрьев день», когда откроется трансферное окно КХЛ. Кто по итогам сезона не оправдал надежды тренеров, руководства и фанатов и должен покинуть уфимский клуб — в материале «Реального времени».

Неприкасаемые

Прежде всего, угроза увольнения должна, наверное, нависнуть над теми, чей контракт заканчивается 30 апреля 2018 года. Таковых в «Салавате Юлаеве», по информации официального сайта КХЛ, аж шестеро. Кроме того, в состав «юлаевцев» как-то странно не входит Максим Майоров, хотя его в «звании не понижали», а подписали новый договор на 2 года, о чем сообщала пресс-служба «юлаевцев». Из шести же обозначенных — Станислава Гареева, Александра Логинова, Григория Панина, Вячеслава Солодухина, Дмитрия Саюстова и даже Линуса Умарка — трое уже имеют на руках соглашение с «зелеными сердцами». Умарк подписал контракт перед самым плей-офф и сделал в нем для команды немало. Тут вопрос стоял только в цене, и боссы «куниц» нашли-таки «копеечку», чтобы оставить «Рыжую Бороду» в Уфе.

Панин — один из харизматичных лидеров уфимской команды новой формации, поэтому контракт с Гришей-забиякой (в последнее время он уже чаще сохраняет холодную голову на благо общему делу) нареканий не вызывает. Тем более что одним горячим парнем стало меньше после ухода Максима Гончарова. Ну и Солодухин устроил нынешнее руководство и остается еще на пару лет.

Неожиданно причину неудачного сезона нашли среди вратарей в лице Бена Скривенса



Защита Цулыгина

Неожиданно причину неудачного сезона нашли среди вратарей в лице Бена Скривенса, хотя в плей-офф-2018 на нем, по сути, «выезжали» до встречи с «Трактором». На место вратаря №1, по слухам, ищут восточного, даже дальневосточного человека — Юху Метсолу из «Амура», показавшего тигриные зубки самому королю этого сезона — «Ак Барсу».

В обороне у «Салавата», конечно, беда. Впрочем, уфимский клуб никогда в защите не отсиживался, хотя порой мог наступить на горло своей песне вольной атаки для нужного результата. Кандидатуры Станислава Гареева и Александра Логинова, что называется, не обсуждаются: оба могут считаться своими, уфимскими — Станислав вышел из «Толпара», а Александр и вовсе в Уфе родился. Это их алиби для нынешнего наставника-уфимца «Салавата» Николая Цулыгина, тоже, кстати, защитника в прошлом. В пользу ставки на местных воспитанников высказывались и глава республики Рустэм Хамитов, и обозначавший эту тему в своем интервью генеральный директор клуба Тагир Ибрагимов.

Статистика в завершившемся сезоне у Гареева и Логинова следующая. Первый провел львиную долю матчей в «регулярке» — 51, правда, только дважды отметившись голевыми передачами, но получил достойный коэффициент полезности — «+5». В плей-офф молодой уфимец сыграл семь встреч, забив «Авангарду» и один раз сделав ассист — та же отдача, что в чемпионате. Но с «+/-» тут похуже — «-2».

Осипову пока ничего не гарантировано



У Логинова тоже цифры неоднозначные. В регулярном сезоне он семь раз делал результативные пасы и четырежды забивал сам, набрав, таким образом, 11 баллов. При этом имел «-8» в графе «полезность». Те же 2 очка у Александра в плей-офф (гол и передача) и минус один в «полезности». Но, извините, у Филипа Ларсена, который и иностранец, и «неприкасаемый», в плей-офф аж «-7». Однако датчанин чисто визуально более полезен в атаке, вот только в оборону не успевает. Такой вот новый тип отечественного «полузащитника» Кирилла Кольцова. Может, Ларсена перевести в атаку к Хартикайнену, Кемппайнену и Умарку?

Еще хуже смотрятся в обороне «Салавата» молодой Анатолий Елизаров и Максим Осипов (оба имеют контакты до 2019 года). Правда, в плей-офф Елизаров имеет ноль «вредности», а у Осипов «плюс два», но очками оба не разжились. Что называется, не навредили и не помогли. Гареев и Елизаров имеют двусторонние контракты, так что у них всегда есть «выход» в ВХЛ и МХЛ соответственно. А вот Осипову пока ничего не гарантировано.

Лучшая оборона — атака

Нападение в плей-офф, по сути, держалось лишь на скандинавах. Дмитрий Саюстов, взятый из тонущего «Амура», в конце «регулярки» успел отличиться дважды, являясь центром для одноклубника Владимира Ткачева и недешевого экс-омича Антона Бурдасова. Коэффициент полезности у него был «+4», и временами это звено смотрелось прилично. Но в плей-офф у Саюстова, как и у Ткачева, не пошло — он имеет одну передачу в восьми играх и минус четыре в «полезности». Но это может быть следствием не совсем надежного тыла в этой пятерке в лице упомянутого Логинова и уже уволенного Оскарса Буртулиса. Этой тройке нападения нужна игровая практика, а знакомы друг с другом они давно.

У Макарова и Зубова уважительные причины — травмы



Не ахти какие показатели результативности в плей-офф у квартета нападающих, имеющих контракты в «СЮ» до 2019 года. Это крайние нападающие Игорь Макаров и Артем Федоров и центрфорварды Георгий Бусаров и Илья Зубов. Макаров: регулярный чемпионат — 6 голов + 6 передач, полезность «-7», плей-офф — 1+2, «+2»; Федоров: РЧ — 3+14, «-4», ПО — 0, «-3»; Бусаров: РЧ — 1+0, «-3», ПО — 0, «-3»; Зубов: РЧ — 5+15, «-2», ПО — 2+1, «-3». Среди «неуспевающих» — явно Федоров и Бусаров, у последнего — двусторонний контракт, и его можно отправить «доучиваться» в «Торос». А у Макарова и Зубова уважительные причины — травмы.

Итак, подведем итог — кто же эта предполагаемая «пятерка на выход»? Защитники Елизаров и Осипов, нападающие Федоров, Бусаров и кто-то из пары Макаров/Зубов.