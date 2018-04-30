Энергия роста: ТГК-16 увеличила выручку и производственные показатели

Компания подвела итоги работы за прошлый год

Фото: ОАО "ТГК-16"

Запуск уникального энергоблока, увеличение выручки, внедрение «Индустрии 4.0» — именно так завершился 2017 год для одного из крупнейших энергопредприятий Татарстана — ОАО «ТГК-16». И если прошедший период был ознаменован для экономики мировыми санкциями, ростом издержек, сокращением инвестиций и увеличением числа должников, то ТГК-16 сумела продемонстрировать положительную динамику и устойчивое функционирование на рынке. Каких еще результатов удалось добиться энергетикам ТАИФа в 2017 году, выяснило «Реальное время».

Рост производства на 31,2%

— В 2017 году мы сумели выполнить все поставленные задачи. Компания активно наращивала объемы производства, обеспечивая энергетическую безопасность потребителей и внедряя инновационные технологии, — говорит генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев, оценивая результаты деятельности. В целом на динамику результатов компании существенно повлияло ключевое событие — запуск мощной турбины на Казанской ТЭЦ-3. В результате чего установленная мощность генерирующих объектов компании увеличилась на 405,6 МВт.

В целом на динамику результатов ТГК-16 существенно повлияло ключевое событие — запуск мощной турбины на Казанской ТЭЦ-3



Выработка электроэнергии по ТГК-16 составила в 2017 году 7,9 млрд киловатт-часов (кВт·ч) и выросла относительно прошлого года на 31,2%. В сеть из этого объема было отпущено 7,1 млрд кВт·ч, на собственные нужды предприятие потратило 0,8 млрд кВт·ч. Таких результатов компания сумела достичь за счет роста показателей на Казанской ТЭЦ-3, которая после реконструкции удвоила установленную мощность и утроила выработку электроэнергии. В общей сложности теплоэлектроцентраль выработала 3,2 млрд кВт·ч (в прошлом году этот показатель составил 1,3 млрд кВт·ч). Еще один филиал компании, Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), в 2017 году выработал 4,7 млрд кВт·ч электроэнергии.



Отпуск тепловой энергии в сеть от Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в 2017 году составил 20,9 млн Гкал, что на 3% больше относительно уровня 2016 года.

Выработка электроэнергии по ТГК-16 составила в 2017 году 7,9 млрд киловатт-часов (кВт·ч) и выросла относительно прошлого года на 31,2%



Неоправданный перекос



Несмотря на рост потребления тепла промышленными предприятиями города, для ТГК-16 по-прежнему остроактуальным остается вопрос дополнительной загрузки по отпуску тепловой энергии от Казанской ТЭЦ-3. Напомним, о проблеме неравномерного распределения нагрузок на рынке тепловой энергии, фактически нарушающего федеральный закон № 190-ФЗ «О теплоснабжении», представители компании заявляли неоднократно.

В условиях недостатка мощностей и высоких тарифов на тепло для населения мощности самой крупной казанской теплоэнергоцентрали практически не используются. По версии ТГК-16, АО «Татэнерго» намеренно нарушает основополагающий нормативный документ в системе централизованного теплоснабжения Казани — Схему теплоснабжения города. При этом компания не использует значительный объем имеющейся тепловой мощности самой дешевой ТЭЦ Казани. Если в 2013 году КТЭЦ-3 на отопление города поставляла свыше 1,5 млн Гкал в год, то сейчас отпуск тепла по сетям «Татэнерго» составляет всего 700 тыс. Гкал. Это на 30% меньше, чем заложено в Схеме теплоснабжения Казани. Сложившаяся спорная ситуация привела энергогигантов в Федеральную антимонопольную службу. Однако проблемная ситуация повисла в воздухе.

По-прежнему остроактуальным остается вопрос дополнительной загрузки по отпуску тепловой энергии от Казанской ТЭЦ-3



Сейчас Казань ждет новую Схему теплоснабжения. Однако вариант нормативного документа, который исполком Казани отправил на согласование в Минэнерго РФ, вызвал много вопросов у экспертной комиссии Министерства энергетики РФ. Предложенная разработчиком модель оказалась с явным перекосом в пользу фактического монополиста — «Татэнерго». Профильное министерство вернуло Схему теплоснабжения Казани на доработку. Пока неизвестно, какое решение будет принято в итоге. Но одно ясно четко: если не изменить схему тепловых нагрузок и не перераспределить ее в сторону более дешевого источника с комбинированной выработкой, тарифы за отопление для жителей Казани продолжат расти.

Снижение удельного расхода топлива почти на 30%



Одним из основных показателей успешности станций является показатель удельного расхода топлива. Он определяет, сколько топлива теплоэлектроцентраль потребляет для отпуска одного киловатт-часа электроэнергии, являясь показателем конкурентоспособности станции на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Здесь нижнекамский филиал ТГК-16, можно сказать, не имеет себе равных: тогда как многие передовые станции страны с новейшим оборудованием борются за показатель 300 г/кВт·ч, Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), ежегодно снижая удельные топливные затраты на отпущенную электрическую энергию, в 2017 году вышла на показатель 237,8 г/кВт·ч. У Казанской ТЭЦ-3 показатель снизился с 306,3 г/кВт·ч в 2016 году до 244,2 г/кВт·ч в 2017 году.

— Средний расход по станции снизится по отношению к 2016 году почти на 30%, в 2018 году средний расход условного топлива по КТЭЦ-3 запланирован на уровне 215 г/кВт·ч. Такие показатели эффективности использования топлива обеспечат конкурентоспособность электростанции на рынке электроэнергии как минимум на ближайшие 20 лет, — прогнозирует генеральный директор ТГК-16.

Весь объем тепловой энергии общество реализует по договорам поставки тепловой энергии и теплоносителя. Реализация производится как промышленным потребителям, так и теплоснабжающим организациям (отпуск тепла в горячей воде). В числе основных клиентов компании ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», АО «Татэнерго» и другие крупные предприятия Татарстана. Объем реализации ОАО «ТГК-16» электрической энергии по регулируемым договорам в прошедшем году не выходил за предельный уровень 35%, география реализации электрической энергии осталась прежней — первая ценовая зона оптового рынка, объединяющая электростанции Центрального, Южного, Северо-Западного, Уральского, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов.

Расширяя финансовые горизонты

Стоит отметить, что техническому и технологическому обновлению в ТГК-16 уделяется огромное внимание. В прошедшем году на ремонтную кампанию было направлено более 1 млрд рублей. Компания в необходимом объеме выполнила капитальные ремонты двух турбогенераторов, котлоагрегата, двух трансформаторов, а также текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования станций.

Общий объем осуществленных в прошлом году инвестиций в строительство новых и обновление действующих производственных мощностей составил 8,9 млрд рублей. Этот показатель увеличился по сравнению с предшествующим отчетному периоду годом на 3%.

Значительная работа проделана и в области технического перевооружения энергообъектов, модернизации и реконструкции оборудования, внедрения новой техники. Так, помимо знакового для республики проекта — запуска ГТУ на КТЭЦ-3, компания стала одной из первых пилотных площадок Татарстана по внедрению концепции «Индустрия 4.0». В рамках модернизации КТЭЦ-3 на станции установили систему предиктивной диагностики «Предикс», которая призвана отследить и спрогнозировать технические неисправности. Платформа позволяет минимизировать возможные повреждения оборудования при зарождающихся или развивающихся неисправностях.

Помимо знакового для республики проекта – запуска ГТУ на КТЭЦ-3 компания стала одной из первых пилотных площадок Татарстана по внедрению концепции «Индустрия 4.0»



В целом планомерная работа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ТГК-16 положительно отразилась на финансовых показателях компании. Так, в 2017 году выручка от продаж составила 27,4 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2016 году. В структуре выручки наибольший удельный вес заняла реализация тепловой энергии и теплоносителя, доля которой составила 58%, а также реализация электрической энергии и мощности — 41% от общей выручки.

Следствием роста выручки стало увеличение прибыли от продаж на 10% — до 3,1 млрд рублей. Показатель EDITDA составил 4 млрд рублей. В общей сложности компания заплатила 1,6 млрд рублей налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

Что касается перспектив развития, то в 2018 году ТГК-16 планирует продолжить выбранный курс как стабильная, социально ориентированная компания с высоким уровнем ответственности.

— ТГК-16 готова быть гибкой и следовать за новыми тенденциями в энергетике, соответствуя нуждам потребителей. У компании есть возможности для дальнейшего развития и улучшения финансовых показателей, — намечает перспективы Эдуард Галеев.