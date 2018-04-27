«Есть возможность поэкспериментировать»: зажжет ли «Рубин» на финише сезона

Что рассказали Курбан Бердыев и футболисты казанского клуба на открытой тренировке

Трудная казанская весна как-то очень под стать настроению, которое царит на базе «Рубина» последнее время. Глобальные мотивационные ориентиры команда утратила неделю назад, а коллеги-конкуренты из хоккейных и волейбольных клубов Казани перетягивают на себя болельщицкое внимание. Поэтому поиск идей и новых задач выходит для тренеров «Рубина» и журналистов на первый план. Корреспондент «Реального времени» побывал на открытой тренировке казанцев перед их вылетом в Москву и выяснил, какие эксперименты с составом готов осуществить Курбан Бердыев, чем «Динамо» Дмитрия Хохлова радует наставника казанцев и как футболисты развлекаются на поле, чтобы не замерзнуть. Об этом и других подробностях тренировки — в материале «Реального времени».

Как вернуть интерес и мотивацию?

Атмосфера сонного уныния, которое в этот день нагоняла промозглая погода, — далеко не единственный фактор, почему журналистов на одну из последних открытых для прессы тренировок пришло меньше обычного. Некоторая потеря интереса к «Рубину» и футболу в Казани, конечно, связана, прежде всего с успехами команд из других видов спорта. Хоккеисты «Ак Барса» завоевали кубок, волейболисты в паре шагов от своего, баскетболисты проводят один из лучших сезонов. А вот футболисты шансы на еврокубки в нынешнем сезоне уже утратили.

В «Рубине» стараются скрасить концовку сезона различными акциями. Например, на эту тренировку пригласили ребят из футбольной школы Сергея Рыжикова и их родителей (с погодой конечно не повезло, но, похоже, дети остались довольны). Тем актуальнее становился вопрос, откуда тренерам взять рабочую цель для футболистов, которые и сами уже подумывают о близком отпуске. И немногочисленная пресса старалась разузнать секретные методы мотивационной работы Курбана Бердыева и его помощников.

Ребята сами все понимают. Понимают, что есть конкуренция — это первое. Второе: та игра, которую мы стараемся выстроить, тоже их стимулирует



— Какая обстановка в команде? Есть ли травмированные? В каком настроении ребята, учитывая, что мотивации, по сути, нет?

— Я бы не сказал, что ее нет. А что касается травмированных, то пока индивидуально тренируются Гекдениз Карадениз после ушиба в последней игре и Кузьмин. Посмотрим, как Олег будет чувствовать себя в общей группе после разминки. Остальные все готовы.

— Понятно, что победы — сами по себе достаточный мотиватор, но все-таки какие дополнительные слова вы находите, чтобы дать игрокам цели на оставшиеся матчи?

— Ребята сами все понимают. Понимают, что есть конкуренция — это первое. Второе: та игра, которую мы стараемся выстроить, тоже их стимулирует. Когда что-то не получается, они переживают. Это очень важно. Поэтому мне не нужно их особо мотивировать. Они хотят играть в тот футбол, к которому мы стремимся.

Хохловское «Динамо» преображается

Определенный интерес к предстоящему противостоянию подогревает и будущий соперник. Игры с «Динамо» казанцам всегда удавались. Однако с приходом на тренерский мостик Дмитрия Хохлова манера игры «бело-голубых» серьезно изменилась — теперь москвичи стараются играть в комбинационный футбол. И если футболистам удастся выполнить на поле то, что Хохлов нарисовал на своих схемах, то остановить их будет тяжело. Главного тренера динамовцев отметил и наставник «Рубина», который следил за метаморфозами московской команды еще на зимних сборах в Белеке.

— Что можете сказать о «Динамо»? — спросили журналисты у Бердыева.

— В первую очередь хочу скачать, что меня очень радуют изменения в Премьер-лиге — появляется новое поколение тренеров: Хохлов, Евсеев, Семак, Ледяхов. Давно пора доверять нашим молодым тренерам, которые, в большинстве своем, не уступают тренерам-легионерам. Слава Богу, что в РФПЛ появляются новые специалисты. А что касается «Динамо», то мы видели их на сборах, жили рядом в одном отеле в Турции. Было видно, что команда преображается. И результаты радуют. Поэтому я за «Динамо» очень рад.

— Почерк Дмитрия Хохова уже чувствуется?

— Он игрок комбинационного плана и заставляет футболистов думать так же уже в качестве тренера. В этом его сила.

Вместе с основой на поле вышли и несколько парней из молодежного состава. Тут и Никита Голдобин, и Илья Гилязутдинов, и, конечно же, иранский нападающий, едва не решивший прошлую игру в самой концовке, Реза Шекари



«Есть возможность для экспериментов». Ждем «молодняк» в Химках

Уже привычно вместе с основой на поле вышли несколько парней из молодежного состава. Тут и Никита Голдобин, и Илья Гилязутдинов, и, конечно же, иранский нападающий, едва не решивший прошлую игру в самой концовке, Реза Шекари. Первые двое попали и в список талантов «Рубина» по версии «Реального времени».

Оставшиеся три игры чемпионата — отличная возможность опробовать и постепенно вводить в состав ближайший резерв. На еврокубковые места уже не забраться, зона вылета тоже не грозит. Поэтому журналисты уточнили, стоит ли ждать парней из молодежки на поле уже в Химках и в последующих играх.

— Я уже говорил, что есть возможность для экспериментов. Посмотрим, — ответил Бердыев.

— А Илью Гилязутдинова есть возможность увидеть?

— Он неплохо себя чувствует, но есть тактические моменты, когда он не всегда понимает, как действовать. Но в целом потенциал у парня очень высокий, особенно скоростные качества, — отметил тренер.

Когда в «Динамо» все хорошее

Один из игроков вчерашнего резерва, уже получающий игровое время в основе «Рубина», Игорь Коновалов, впервые вышел к пишущей братии в качестве спикера на открытой тренировке. Не сказать, что журналисты получили от него какую-то значимую информацию, и один и тот же эпитет «хороший» повторяется непривычно часто, но опыт общения со СМИ — дело наживное.

— Что скажешь о будущем сопернике? Уже разбирали «Динамо»? — спросили журналисты у Игоря.

— «Динамо» — хороший соперник. У них хорошая статистика. Но нам надо играть в свою игру. Настроение хорошее, будем играть только на победу. Готовимся к серьезной игре.

Мотивация у футболиста должна заключаться в победах. Все ребята в клубе — профессионалы. У нас осталось три игры, и нужно набрать как можно больше очков



— Как найти мотивацию на оставшиеся матчи, когда шансы на еврокубки потеряны?

— Мотивация у футболиста должна заключаться в победах. Все ребята в клубе — профессионалы. У нас осталось три игры, и нужно набрать как можно больше очков.

— Как оцениваешь свои первые игры в «Рубине»? Свой дебют в Екатеринбурге?

— Это была самая сложная для меня игра — она была первой. А так, я уже освоился и стараюсь приносить пользу команде. Коллектив в «Рубине» хороший.

— При Хохлове «Динамо» преобразилось? Насколько изменилась игра команды после прихода Константина Рауша?

— «Динамо» — хорошая команда, и подбор игроков у нее хороший, поэтому, как я уже говорил, игра не будет легкой.

А в «Рубине» настрой боевой

Несмотря на опасения Курбана Бердыева, на поле появились все, в том числе Кузьмин и Карадениз. По крайней мере, на разминке Олег чувствовал себя довольно бодро, резво бегал и шутил. А во время одного из шутливых упражнений от Хосе Верчили, когда футболисты должны были чеканить мяч в парах, а затем по свистку бежать к ближайшим партнерам и заключать их в объятия (что-то вроде игры «займи стул»), Олег успевал одним из первых. Кто не успел, оставался отжиматься в центре поля. Ну хоть здесь у футболистов с настроением все в порядке. Этого должно хватить, чтобы «зажечь» на финише сезона.