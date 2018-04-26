Новая связка в центре защиты «Рубина», замена Попову и правосторонний Набиуллин

Великолепная семерка перспективных игроков «молодежки» казанского клуба

Фото: Максим Платонов

На своей последней послематчевой пресс-конференции Курбан Бердыев выразил заинтересованность в привлечении молодых игроков на оставшиеся игры чемпионата России. Двое — Коновалов и Сорокин — уже почти закрепились в основе «Рубина». Список тех, кто совсем скоро может повторить их путь, относительно невелик, но достаточен для того, чтобы признать успешным воспитание достойной смены действующим игрокам. О том, на кого надо посматривать в нынешней «молодежке» «Рубина», — в материале «Реального времени».

Раиль Абдуллин

Крайний защитник пока крайне далек от основного состава, но в этом списке оказался неспроста. Абдуллин — один из немногих игроков казанского клуба, кто вызывается в юношескую сборную России. Из-за этого Раиль частенько пропускает матчи молодежки, разъезжая по тренировочным сборам национальной команды.

Абдуллин играет на краю обороны и уже сейчас выделяется «продуктивностью». Его пышная шевелюра напоминает бразильца Марсело, да и в игровом плане казанец старается походить на футболиста мадридского «Реала». Неудивительно, что тренерский штаб основного состава уже привлекает его к тренировочному процессу. Так, в марте защитник съездил с «Рубином» на сбор в Сочи, где фактически подменял травмированного на тот момент Виталия Устинова.

Абдуллин — один из немногих игроков казанского клуба, кто вызывается в юношескую сборную России



Место в этом чарте досталось Абдуллину авансом, и хочется, чтобы он его со временем оправдал. Перед игроком прямо сейчас два пути — история выступлений Эльмира Набиуллина и тот, что прошел бывший капитан молодежки Никита Михайлов. Надеемся, Раиль проявит себя куда лучше, чем последний, медленно, но верно продвигаясь к основе.

Никита Голдобин

Игрок, которого очень часто любит выделять Курбан Бердыев. Трудолюбивый и разноплановый Голдобин других эмоций, кроме уважения, вызывать просто не может. Судите сами, Никита приезжал в «Рубин» в статусе нападающего португальской «Лейрии», в молодежке играл в центре поля, а в основном составе считается крайним защитником. Очевидно, что футболист способен учиться и не чурается слушать более опытных людей в мире футбола, коими, безусловно, являются специалисты из тренерского штаба казанцев.

В результате таких кардинальных смен позиций Голдобин потихоньку превращается в уникального футболиста. Никита имеет в своем арсенале сильный удар (спасибо игре в нападении), хорошее видение поля (от игры в полузащите) и неплохую стартовую и дистанционную скорость вкупе с навыками отбора. При этом он не боится брать игру на себя, не мандражирует, когда на него летят несколько соперников, и может качественно действовать на обеих половинах поля. Так что, если летом «Рубин» не сможет заполучить Нобоа на постоянной основе, то появление Голдобина на его позиции долго себя ждать не заставит.

Голдобин потихоньку превращается в уникального футболиста



Владислав Микушин

Несмотря на свой возраст (Владислав родился в 2001 году), в игровой биографии Микушина уже есть несколько интересных моментов. Еще полтора года назад игрок без особых перспектив бегал по областным чемпионатам, живя в городе Северске и выступая за Томскую область. Там он играл на позиции нападающего, этакого столба. Команда его становилась чемпионом Сибирского федерального округа, а сам Микушин коллекционировал звания лучшего футболиста всяческих турниров.

После одного из таких первенств функционеры «Рубина» не выдержали и пригласили талантливого игрока в свою академию. В Казани Микушин акклиматизировался достаточно быстро. Несмотря на то, что Владислав нечасто появляется в составе молодежки, в его активе уже есть вызовы в основную команду и работа под руководством Бердыева. Здесь надо отметить один момент — в «Рубине» игрока видят в роли центрального защитника, и тот старается не подводить.

Илья Гилязутдинов

Илья довольно любопытный футболист. Особенно в той роли, которую видит для него Курбан Бердыев. В молодежном составе Гилязутдинов выступал на позиции крайнего хавбека, и казалось, что ему-то уж точно не найдется места в основе. Однако игрок чуть ли не первым получил приглашение от тренерского штаба главной команды. Правда, наигрывается он там в качестве нападающего.

Именно трансформации Ильи выглядят наиболее интересно в нынешнем «Рубине»



Между тем перевод в переднюю линию очень перспективен, в первую очередь для роста самого Ильи. С его умением раздавать передачи он со временем способен стать «заменителем» Ивелина Попова. А качественный поиск свободных зон дает Гилязутдинову шанс открыться и в роли забивного форварда. В любом случае, именно трансформации Ильи выглядят наиболее интересно в нынешнем «Рубине», и это очень хорошо для всех сторон.

Григорий Зиганшин

Одним из первых решений Романа Шаронова на посту главного тренера молодежки «Рубина» стало приглашение центрального защитника Григория Зиганшина. На тот момент это был игрок команды «Мотор-Академия» из любительской лиги, цементировавший игру в обороне. После этого он отыграл матчи против молодежки ЦСКА, «Локомотива» и «СКА-Хабаровск» и зимой отправился на тренировочные сборы с основным составом.

На сборах Зиганшин выходил во вторых таймах и играл в тройке с Егором Сорокиным. Чувствовалось, что футболист волнуется, но куда же без этого? Множество ошибок, неточностей и вообще сильнейший мандраж, возможно, смазали первое впечатление о Зиганшине. В то же время не будем забывать, что спокойствие на поле — дело наживное.

Тимур Лобанов

Полузащитники с невысоким ростом не слишком высоко ценятся нынешним тренерским штабом казанского клуба. Однако в ситуации с Лобановым это не должно стать большой помехой для дальнейшего развития карьеры футболиста. Тимур у Романа Шаронова действует в центре поля, выполняя функции глубинного разыгрывающего, коим в основе когда-то был француз Янн М'Вила. Однако, в отличие от своего коллеги по амплуа, Лобанов обладает хорошим голевым чутьем.

Тимур Лобанов действует в центре поля, выполняя функции глубинного разыгрывающего



Тимур — воспитанник казанской академии и уже с 11—12 лет привык забирать себе звание лучшего бомбардира или игрока турниров, в которых выступала его команда. С молодежкой «Рубина» Лобанов с января этого года и уже имеет в своем активе один хет-трик. Это событие случилось в гостевой игре с «Уралом», где он забивал мячи на любой вкус. Если игрок продолжит в том же духе, в основе казанцев мы увидим его достаточно скоро.

Илья Агапов

Еще один представитель казанской академии. Причем до призыва в молодежный состав Романом Шароновым Агапов выступал на атакующих позициях. Сейчас футболист выходит в центре защиты и уже успел съездить на сборы с основной командой. В игре с молодежкой «Анжи» оборона «Рубина» была представлена связкой Микушин — Агапов и выглядела достаточно надежно. Не исключено, что годика через два-три эти двое и будут выходить в старте команды Бердыева в таком сочетании. По крайней мере, это выглядело бы очень красиво — как плод развития клубной академии.