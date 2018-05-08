Рабочие Алафузовских заводов: забастовки, уступки и обиды на начальников

Будни казанских рабочих до революции. Часть 2: забастовки, послабления и новые санкции

В преддверии Дня солидарности трудящихся историк Лилия Габдрафикова подготовила авторскую колонку о рабочем движении в Казани. На примере Алафузовских предприятий она продолжает рассказывать об условиях работы, жизни пролетариата и зарождении рабочего движения. Во второй части колумнист «Реального времени» повествует о забастовках трудящихся и постепенных уступках руководства предприятий.

Забастовки

Что касается агитаторов-студентов, то трудовая этика рабочих не являлась предметом их забот. Их гораздо больше интересовали условия труда. Исходя из этого, они готовили забастовочные требования для рабочих. Например, во время забастовки в январе 1905 года алафузовские рабочие требовали уменьшения рабочего времени до 8 часов. Кроме того, они хотели 50 процентов надбавки к жалованью, аннулирования штрафов, отмены сверхурочных работ, запрета обысков при выходе с завода, улучшения условий труда, устройства столовых и бесплатных бань. В списке требований было обозначено также вежливое обращение с рабочими, наказание мастеров за грубость, право рабочих на стачку. Женщины выступали за освобождение от работы во время беременности с сохранением заработной платы. Забастовка на предприятиях Алафузовых длилась 4 дня — с 20 по 23 января 1905 года. Протестное движение, начавшееся в прядильном отделении, к вечеру первого дня охватило 2 тысячи человек, на следующий день в нем принимали участие 4 600 человек.

Администрация грозила бастующим увольнением, многие впоследствии, действительно, были уволены и обратно на работу уже не принимались. Очевидно, это и остановило забастовку. Требования рабочих были приняты во внимание лишь через месяц. Изменения, внесенные в работу предприятия, носили скорее компромиссный характер и были не столь значительными, как ожидали того бастующие. В частности, рабочее время было сокращено до 10 часов. На короткое время отменили обыски при выходе с территории предприятия, но повышения заработной платы на 50 процентов не последовало.

Летом 1905 года рабочие начали забастовку с требованием тех же 8 часов рабочего времени, повышения заработной платы, отмены штрафов, увольнения некоторых мастеров и т. д. Руководство предпрятий отказалось удовлетворять требования рабочих. Им опять грозили увольнением, ряды бастующих после оглашения этой угрозы заметно поредели. Уже после революции сокращение трудового времени обернулось для рабочих другим испытанием. От них теперь требовали эффективного выполнения работы в короткие сроки.

Алафузовский народный дом. Фото kazan24.ru

В целом рабочий день длился уже 9 с половиной часов. На обед выделялся 1 час, в субботы и накануне праздников рабочее время сокращалось на 2 часа. Были и другие позитивные изменения. После 1905 года беременные женщины, проработавшие на фабриках больше года, освобождались от труда за неделю до родов и на 3 недели после родов. Пособия женщинам, трудовой стаж которых был меньше одного года, назначались из штрафного капитала, по усмотрению заведующего мастерской. Кроме того, кормящих матерей начали отпускать в течение рабочего дня, чтобы они могли покормить своих малышей. К слову, это правило было введено по просьбе не самих работниц, а после ходатайства врача Эдуарда Христиановича Фосса, который заведовал больницей Общества Алафузовских фабрик и яслями при Алафузовском народном доме.

И новые штрафы

Штрафные взыскания сохранились и после 1905 года. Начисление штрафа полностью зависело от заведующих мастерскими. Поэтому подчиненные пытались разными способами задобрить непосредственных начальников. При этом администрация предприятия издавала даже специальные распоряжения о запрете различных подношений служащим. Но этот документ указывает как раз на распространенность данной практики.

По правилам внутреннего распорядка казанских заводов и фабрик Алафузовых в 1910 году взыскания были предусмотрены за прогулы, нарушение порядка и неисправную работу. Сюда входили также опоздания, ненадлежащий вид. По рассказам работниц ткацкой фабрики им запрещалось завивать волосы. Очевидно, излишне кокетливый вид женщин считался фактором, отвлекающим от производственного процесса. Здесь надо отметить, что в советской литературе часто упоминается угнетение работниц Алафузовских предприятий вышестоящими мастерами. Вспоминали об этом и сами бывшие ткачихи, и другие рабочие. Например, во время забастовок 1905 года рабочие решили расправиться с мастером Кочкаревым. Он был известен своим излишним вниманием к женскому полу. Судя по негласным предписаниям, представители администрации пытались предупредить двусмысленные взаимоотношения между работницами и мастерами.

В начале 1905 года, на волне революционных событий, был отменен обыск рабочих. Однако уже осенью 1907 года руководство фабрик констатировало, что из-за отмены осмотра при выходе с предприятия «похищения дошли до колоссальных размеров и сделались как-бы обычным явлением». Мужчины и женщины уносили домой подошвы, голенища или целые сапоги, ремни, отрезы сукна, готовые рубахи, мундиры, тужурки, шаровары, пряжу, нитки, кудель, куски кожи, дрова, гайки и другие предметы. Почти как в рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник», где крестьянин откручивал гайки с рельсов, чтобы использовать их как грузила для удочки, так и на предприятиях Алафузовых рабочие бездумно воровали различные детали оборудования. Например, в 1914 году рабочего Абдрашитова обвинили в том, что он хотел унести с собой детали парового двигателя: лампу, нож, рукавицы, мыло, чашки и тому подобные предметы. Поэтому еще с 1 ноября 1907 года было возвращено старое правило об осмотре рабочих. Впрочем, рабочие продолжали воровать.

Нередко воров задерживали не только при осмотре у заводских ворот или при выходе из мастерской, а прямо на улице, по дороге домой или же обыск проводился уже в квартире работника или работницы. При этом фабричное начальство не могло контролировать жизнь своих подчиненных вне рабочей смены, тем более их торговую деятельность на «толчке». Но рабочие сами друг друга сдавали и докладывали полиции о продаже краденых вещей.

Фабричное начальство не могло контролировать жизнь своих подчиненных вне рабочей смены, тем более их торговую деятельность. Фото Франка Феттера (prokazan.ru)

Проблемы трудящихся

Материальные проблемы рабочего класса представляли собой одно из самых слабых мест всего государственного устройства, с бюрократизированной системой управления и неустойчивой экономикой. При невозможности оперативного реагирования на рыночные изменения, в том числе инфляцию, одной из альтернатив стала укрепляющаяся с каждым годом социальная ответственность фабрикантов и заводчиков перед рабочими. Именно после революционных событий 1905—1907 годов особенно активно начинает развиваться система социального и медицинского страхования трудящихся. Не менее актуальными были и общества потребления, ссудо-сберегательные кассы.

Помимо материальной неудовлетворенности рабочих, революция открыла перед широкой общественностью их самые глубинные обиды на предпринимателей, в том числе из-за постоянного унижения человеческого достоинства. Пожалуй, этот момент проходил рефреном через все их требования. Это и просьбы о повышении заработной платы, установлении нормального рабочего времени, соблюдении санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях, и замечания по поводу взаимоотношений мастеров и рабочих, в том числе об ущемлении прав женщин. Некоторыми предпринимателями эти просьбы были услышаны и даже частично удовлетворены.

Однако ментальные особенности самих рабочих, их недисциплинированность, отношение к работе, не всегда способствовали поддержанию заданной 1905 годом планки. То же самое можно сказать и о мастерах, которые десятилетиями привыкли обращаться с подчиненными как с животными. Эта была модель самого полицейского государства, где практически каждый вышестоящий унижал достоинство менее бесправного человека.

Между тем, в данный период студентами-агитаторами очень много было сделано для культурного развития рабочих, что стало одним из главных завоеваний первой русской революции. Предприниматели, в особенности крупные фабриканты и заводчики, поддерживали идеалы просвещения и расширения кругозора трудящихся масс. Собственно весь послереволюционный период, начало 1910-х годов, прошел под эгидой трезвеннического движения и сопутствующих ему культмассовых явлений. Но постепенные, долговременные социальные проекты промышленников не могли конкурировать с «маевками» агитаторов, обещающими быстрое решение наболевших проблем.

Лилия Габдрафикова