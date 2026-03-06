Трамп заявил, что у него есть несколько кандидатов на роль «хорошего лидера» Ирана

Президент США сообщил, что рассматривает несколько кандидатов на роль нового лидера страны, но отказался называть их имена

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за полную смену руководства Ирана и рассматривает несколько возможных кандидатов на роль нового лидера страны. Об этом он сообщил в телефонном интервью телеканалу NBC News, пишет РИА «Новости».

По словам Трампа, Вашингтон хотел бы видеть в Иране нового руководителя.

— Мы хотим прийти и все очистить... Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо справятся с этой работой, — сказал он.

При этом американский президент отказался уточнять, кого именно рассматривает в качестве возможных кандидатов.

Ранее «Реальное время» писало, что Сенат США не ограничил полномочия Дональда Трампа в военной операции в Иране.

Ариана Ранцева