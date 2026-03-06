Новости общества

06.03.2026
Трамп заявил, что у него есть несколько кандидатов на роль «хорошего лидера» Ирана

08:23, 06.03.2026

Президент США сообщил, что рассматривает несколько кандидатов на роль нового лидера страны, но отказался называть их имена

Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за полную смену руководства Ирана и рассматривает несколько возможных кандидатов на роль нового лидера страны. Об этом он сообщил в телефонном интервью телеканалу NBC News, пишет РИА «Новости».

По словам Трампа, Вашингтон хотел бы видеть в Иране нового руководителя.

— Мы хотим прийти и все очистить... Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо справятся с этой работой, — сказал он.

При этом американский президент отказался уточнять, кого именно рассматривает в качестве возможных кандидатов.

Ранее «Реальное время» писало, что Сенат США не ограничил полномочия Дональда Трампа в военной операции в Иране.

Ариана Ранцева

Общество

