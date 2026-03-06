Молодежные сборные России допустили к турнирам Европы по волейболу

Европейская конфедерация разрешила командам выступать под флагом и гимном страны на соревнованиях

Фото: Динар Фатыхов

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) решила допустить молодежные национальные команды России к участию в европейских турнирах. Эти соревнования также являются отборочными к международным турнирам. Об этом сообщает Всероссийская федерация волейбола.

Согласно решению организации, российские команды смогут выступать в полноценном статусе — под государственным флагом и с гимном страны.

При этом в ЕКВ уточнили, что операционные детали и практическая реализация этого подхода будут разработаны дополнительно. Соответствующие предложения планируется представить на рассмотрение Административному совету CEV.

Решение Европейской конфедерации последовало после аналогичного шага Международной федерации волейбола, которая в декабре 2025 года объявила о допуске молодых российских спортсменов к международным соревнованиям.

Ариана Ранцева