В России предложили создать государственные алиментные фонды

Согласно схеме, государство берет на себя ответственность за финансовую поддержку тех женщин с детьми, чьи бывшие супруги не платят алименты

Фото: Динар Фатыхов

России следует перенять опыт других стран в вопросе выплат алиментов. Данная мера на Западе считается эффективной для деторождения, сказал директор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров в пресс-центре «Россия сегодня», где прошел экспертный круглый стол на тему «Демография России — 2026: вызовы и будущие стратегии».

— Например, в Германии, Норвегии, Франции работают государственные алиментные фонды. Это значит, что государство берет на себя ответственность за финансовую поддержку тех женщин с детьми, чьи бывшие супруги не платят алименты, а затем уже самостоятельно взыскивает с мужчин этот долг. И эта мера рассматривается как эффективная для деторождения, — рассказал он.

Ранее Федоров сообщил, что по итогам января — ноября 2025 года в России суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,376 ребенка на одну женщину. Для повышения этого показателя в нашей стране эксперты предложили погашать за счет региональных бюджетов часть долга по ипотеке, предоставлять жилье внаем с правом выкупа, а также рассказали о поддержке демографии со стороны бизнеса. Подробнее — в материале «Реального времени».



Никита Егоров