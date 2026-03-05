Трамп заявил о недостаточной готовности Зеленского к переговорам

Американский президент в интервью Politico призвал украинского лидера активнее работать над заключением соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «взяться за дело и заключить сделку». Об этом он сказал в интервью Politico, пишет РБК.

По словам Трампа, украинский лидер, по его мнению, не проявляет достаточной готовности к переговорам.

— Немыслимо, что он является препятствием. У вас нет козырей в рукаве. А теперь у него их стало еще меньше, — сказал президент США.

Трамп также вновь заявил, что президент России Владимир Путин, по его мнению, заинтересован в заключении соглашения, тогда как Зеленский «не проявляет достаточной готовности» к этому.

Глава Белого дома добавил, что переговорный процесс продолжается.

Ранее «Реальное время» писало, что Зеленский поддержал возможную военную операцию Трампа против режима в Иране.

Ариана Ранцева