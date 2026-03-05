VK Fest пройдет в Казани 7 июня 2026 года

Фестиваль состоится у Центра семьи «Казан»

Фото: Артем Дергунов

VK Fest в 2026 году вновь пройдет в Казани. Фестиваль состоится 7 июня у Центра семьи «Казан».

О дате проведения организаторы объявили вечером 5 марта во время мультимедийного шоу у Центра семьи «Казан». В рамках анонса на фасаде здания были представлены световые проекции в цветах фестиваля, а над чашей появилось парящее облако фирменного синего цвета VK. По данным организаторов, это был формат цифровой инсталляции с охватом 360 градусов.

В 2025 году VK Fest впервые прошел в Казани и собрал 20 000 гостей. Билеты были распроданы за два дня до мероприятия. Фестиваль также проходит в других городах России: в Санкт-Петербурге — 4—5 июля, в Сириусе — 11 июля, в Москве — 18—19 июля.

Ариана Ранцева