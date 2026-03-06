Орбан заявил, что Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что Будапешт не будет направлять Киеву средства и не поддастся на давление

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не намерена поддаваться на давление, не будет финансировать Украину и выступает против ее вступления в ЕС. Об этом он сказал в эфире радио Kossuth Radio, пишет РИА «Новости».

По словам Орбана, Венгрия не будет передавать средства Украине и не согласится на ее членство в Евросоюзе.

— Мы не будем давать деньги украинцам, которые они успешно вымогают у других стран ЕС, мы не будем платить и мы не допустим Украину в ЕС, — заявил он.

Орбан отметил, что вступление Украины в Евросоюз, по его мнению, нанесло бы серьезный ущерб Венгрии, включая национальную экономику и сельское хозяйство.

Он также подчеркнул, что Будапешт не должен принимать требования Киева, даже в случае давления или угроз.

Ранее «Реальное время» писало, что Венгрия требует допуска своих специалистов на Украину для инспекции нефтепровода «Дружба».

Ариана Ранцева