Kazan Digital Week планируют перенести на конец октября 2026 года

09:07, 06.03.2026

Форум должен был состоятся 16—18 сентября

Фото: Артем Дергунов

Международный форум Kazan Digital Week планируют проводить в конце октября этого года (первоначальные даты были 16—18 сентября), рассказал источник «Реального времени» в Минцифры Татарстана. В настоящее время министерство готовит документы по переносу.

По данным источника, прорабатываются даты в период 29—31 октября. О причинах переноса мероприятия не сообщается. 4 марта стало известно, что оргкомитет Kazan Digital Week возглавил глава Минцифры России Максут Шадаев.

