Сегодня в Татарстане ожидается до -4 градусов
Днем небольшой снег, местами слабая метель
Сегодня в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями. Днем небольшой снег, местами слабая метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-восточный, северный 5—10 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Температура составит от -4 до -9 градусов. На дорогах гололедица.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».