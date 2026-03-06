Сегодня в Татарстане ожидается до -4 градусов

Днем небольшой снег, местами слабая метель

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями. Днем небольшой снег, местами слабая метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный, северный 5—10 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Температура составит от -4 до -9 градусов. На дорогах гололедица.

Ариана Ранцева