ФАС назвала размещение рекламы в Telegram нарушением закона

Ведомство считает рекламные интеграции в мессенджере возможным нарушением закона из-за действующих мер по ограничению доступа к платформе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что размещение рекламы в мессенджере Telegram может нарушать российское законодательство из-за действующих мер по ограничению доступа к платформе. Об этом пишет РБК.

В ФАС отметили, что рекламные интеграции на площадке могут рассматриваться как признаки нарушения рекламного законодательства. В таком случае ответственность может наступать как для рекламодателей, так и для распространителей рекламы.

— В связи с принятием мер по ограничению доступа к мессенджеру «Телеграм» ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этой площадке признаки нарушения рекламного законодательства, — сообщили в службе.

Ведомство также рекомендовало участникам рынка проанализировать контент, размещаемый на информационных ресурсах с ограниченным доступом.

В ФАС добавили, что при наличии оснований служба применяет предусмотренные законодательством меры реагирования.

Ранее «Реальное время» писало, что РКН потребовал удалить более 305 тыс. материалов в Telegram с начала 2025 года.

Ариана Ранцева