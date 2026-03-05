Новости технологий

Netflix приобрела ИИ-стартап Бена Аффлека

21:24, 05.03.2026

Компания купила InterPositive, разрабатывающую технологии искусственного интеллекта для кинопроизводства

Фото: скриншот с сайта стримингового сервиса

Компания Netflix Inc. объявила о приобретении компании InterPositive, занимающейся разработкой технологий искусственного интеллекта для кинопроизводства. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Netflix, пишет РБК.

InterPositive была основана четыре года назад актером Беном Аффлеком. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают.

По словам Аффлека, компания использует технологии искусственного интеллекта для помощи специалистам киноиндустрии. Решения InterPositive предназначены для работы с цветокоррекцией, созданием визуальных эффектов и кадрированием.

Актер отметил, что при развитии технологий важно сохранить человеческий аспект повествования — способность к суждению и творческому выбору, а также защиту людей, работающих в отрасли.

Ранее «Реальное время» писало, что Netflix отказался от покупки Warner Bros.

Ариана Ранцева

