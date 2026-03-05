В Совете Федерации обсудили меры по кадровому обеспечению стройотрасли
В проекте рекомендаций предложено рассмотреть обязательную отработку и поддержку молодых ученых в сфере строительства
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендовал рассмотреть вопрос о закреплении обязательной отработки по специальности для выпускников строительных вузов, обучавшихся на бюджетной основе, пишет ТАСС.
Соответствующее положение содержится в проекте рекомендаций круглого стола комитета на тему «Развитие кадрового потенциала строительной отрасли». В документе отмечается, что предложение адресовано Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Министерству просвещения России и Министерству науки и высшего образования РФ.
Кроме того, ведомствам рекомендовано рассмотреть меры поддержки молодых кандидатов наук и аспирантов, планирующих преподавать строительные дисциплины. В числе возможных мер в проекте указаны выделение специализированного жилищного фонда, а также финансовая поддержка в форме ежемесячной стипендии и надбавок.
Ранее «Реальное время» писало, что Путин призвал адаптировать образование к экономике.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».