В ночь на 6 марта в Казани очистят платные парковки

19:54, 05.03.2026

На ряде муниципальных платных парковок в Казани временно ограничат стоянку

Фото: скриншот сайта "Народный контроль РТ"

В ночь с 5 на 6 марта в Казани проведут уборку снега на муниципальных платных парковках. Работы организуют в ночные часы, чтобы снизить помехи для движения транспорта, сообщает мэрия.

В Комитете внешнего благоустройства попросили водителей заранее убрать автомобили с указанных участков на время работы спецтехники.

Снег планируется убрать на парковках и участках по ряду адресов, включая улицы Абжалилова, Адоратского, Зинина, Лейтенанта Шмидта, Местный проезд, Патриса Лумумбы, Профсоюзную, Петербургскую, а также на проспекте Ямашева и улице Чистопольской. Работы затронут и отдельные парковочные зоны, обозначенные номерами.

