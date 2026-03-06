Эксперт рассказала, какие подарки на 8 Марта могут испортить настроение коллеге

Например, при выборе презента важно избегать намеков на внешность и возраст получательницы

Фото: Максим Платонов

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова предостерегла россиян от некоторых категорий подарков для коллег на Международный женский день. По ее словам для RT, при выборе презента важно избегать намеков на внешность и возраст получательницы.

Специалист отметила, что антивозрастная косметика и парфюмерия относятся к категории рискованных подарков. Угадать с маркой или ароматом практически невозможно, а такой выбор может быть неверно истолкован как намек на необходимость изменений во внешности. Особенно не рекомендуется дарить средства против морщин или для ухода за волосами.

Также эксперт предостерегла от подарков, связанных с домашним хозяйством. Кастрюли, сковородки и бытовая химия могут создать нежелательный акцент на «домашней» роли женщины, отвлекая внимание от ее профессиональных достижений.

Не лучшим выбором станут и корпоративные сувениры с символикой компании. Блокноты, ручки и ежедневники с логотипом организации, хоть и уместны в рабочие будни, но в качестве праздничного подарка могут выглядеть слишком формально.

По мнению Бухваловой, оптимальным решением станут нейтральные подарки: цветы, качественный чай или кофе в красивой упаковке, сертификаты в книжные магазины или магазины косметики.

Ранее Wildberries зафиксировал рост продаж подарков к 8 Марта в Татарстане. Лидером продаж стали подарочные наборы продуктов, показавшие рост почти в 5 раз.

Наталья Жирнова