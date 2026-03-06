К 2050 году население Иннополиса должно увеличиться почти в 9 раз
Также в ближайшие 15 лет в городе планируется построить в 7 раз больше жилья, чем имеется
К 2050 году население Иннополиса должно составить 71 345 человек при условии реализации полного генплана застройки. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе «города будущего».
— Проект генерального плана муниципального образования «Город Иннополис» предусматривает развитие города до 2050 года. При реализации генерального плана застройки в полном объеме прогнозируется, что к 2050-му население составит 71 345 человек. Генплан был разработан на основе обновленного мастер-плана Иннополиса, — рассказали изданию.
Отметим, что сегодня население Иннополиса составляет 8 065 человек, из которых 5 506 человек проживают в городе постоянно и 2 559 человек приезжают на работу. В городе работает 731 организация, создано 10 873 рабочих места.
Также в ближайшие 15 лет в городе планируется построить в 7 раз больше жилья, чем имеется, добавить к существующей школе и детсаду еще по пять, построить несколько культурно-досуговых центров, библиотек и спорткомплексов, а также запустить трамвайный маршрут и канатную дорогу. Подробнее — в материале «Реального времени».
