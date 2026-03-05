Минздрав России расширил список редких заболеваний

Теперь перечень насчитывает 301 пункт

Фото: Михаил Захаров

Минздрав обновил список редких (орфанных) заболеваний, включив в него четыре новые нозологии. Теперь перечень насчитывает 301 заболевание.

В список вошли два генетических заболевания — врожденный дискератоз и расстройство нервного развития, связанное с геном HNRNPH2. Также в перечень добавили хронический гипопаратиреоз (нарушение обмена веществ) и увеальную меланому. При этом из списка исключили идиопатический рецидивирующий перикардит, заменив его формулировкой «другие формы острого перикардита».

Орфанными признаются заболевания, встречающиеся не чаще 10 случаев на 100 000 человек.

Наталья Жирнова