ФСБ задержала жительницу ДНР по делу о госизмене

По данным ведомства, 18-летняя девушка передавала через Telegram сведения о российских военных и объектах в интересах украинской стороны

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании 18-летней жительницы Донецкой Народной Республики по подозрению в государственной измене. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ, пишет РИА «Новости».

По данным ведомства, противоправная деятельность гражданки России была пресечена на территории ДНР. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Следственный отдел УФСБ России по ДНР возбудил дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Как уточнили в ФСБ, жительница Волновахи через Telegram передавала представителям Министерства обороны Украины сведения о расположении российских военнослужащих, административных зданий, а также данные о местных жителях для их вовлечения в незаконную деятельность.

Ранее «Реальное время» писало, что россиянин задержан по делу о планировании поджога на военном аэродроме.

Ариана Ранцева