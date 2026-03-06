Новости общества

14:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ФСБ задержала жительницу ДНР по делу о госизмене

10:23, 06.03.2026

По данным ведомства, 18-летняя девушка передавала через Telegram сведения о российских военных и объектах в интересах украинской стороны

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании 18-летней жительницы Донецкой Народной Республики по подозрению в государственной измене. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ, пишет РИА «Новости».

По данным ведомства, противоправная деятельность гражданки России была пресечена на территории ДНР. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Следственный отдел УФСБ России по ДНР возбудил дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Как уточнили в ФСБ, жительница Волновахи через Telegram передавала представителям Министерства обороны Украины сведения о расположении российских военнослужащих, административных зданий, а также данные о местных жителях для их вовлечения в незаконную деятельность.

Ранее «Реальное время» писало, что россиянин задержан по делу о планировании поджога на военном аэродроме.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Яном Хайцеэром — вице-президентом Национального автомобильного союза
Официальные партнеры