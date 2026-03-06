На форум «Энергопром» в Казани направят 14 млн рублей

Средства пойдут на аренду площадок, питание участников, брендирование, транспортное обслуживание и инженерно-техническое сопровождение

Фото: Динар Фатыхов

На подготовку и проведение Казанского международного электроэнергетического форума «Энергопром» направят 14 млн рублей. Соответствующие расходы предусмотрены на организацию мероприятия. Об этом свидетельствуют данные на сайте Госзакупок.

В указанную сумму входит предоставление площадок для проведения форума, организация питания участников, а также брендирование и оформление площадок рекламно-информационными носителями.

Кроме того, средства предусмотрены на обеспечение автотранспортного обслуживания и инженерно-техническое сопровождение мероприятия, включая подключение необходимого оборудования.

Ранее «Реальное время» писало, что премьер-министр РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко доложил о ходе подготовки к Казанскому международному электроэнергетическому форуму «Энергопром». Форум пройдет 1—3 апреля 2026 года.



Ариана Ранцева