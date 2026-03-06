Таможня Татарстана опубликовала график работы на 7–9 марта

Часть постов будет работать круглосуточно, отдельные подразделения — по графику с 8:00 до 20:00, некоторые отделы закрыты

Фото: Дмитрий Резнов

Татарстанская таможня опубликовала график работы таможенных постов на период с 7 по 9 марта 2026 года.

Таможенный пост «Аэропорт Казань»: отделы таможенного оформления и таможенного контроля работают круглосуточно, без выходных.

Альметьевский таможенный пост в указанные даты не работает.

На Казанском таможенном посту отдельные должностные лица отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 не работает.

На Нижнекамском таможенном посту отдельные должностные лица осуществляют работу ежедневно с 8:00 до 20:00.

На Набережночелнинском таможенном посту отдел таможенного оформления и таможенного контроля №2 работает круглосуточно, без выходных. Отдел таможенного оформления и таможенного контроля №3 не работает. Отдельные должностные лица отдела №4 работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

На Елабужском таможенном посту отделы таможенного оформления и таможенного контроля №1 и № 2 не работают. Контрольно-пропускной пункт функционирует круглосуточно.

Ариана Ранцева