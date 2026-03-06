Жилье на 146,8 тыс. кв. м построят у бывшей фабрики Алафузова в Казани

Проект развития территории в Казани рассчитан на 5,3 тыс. жителей и включает школу, детсад и креативные пространства

Фото: Анастасия Фартыгина

На территории бывшей фабрики Алафузова в Казани планируют создать международный социально-культурный центр и провести комплексную реновацию промышленной зоны. Проект также предусматривает строительство жилья, социальных объектов и общественных пространств. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Новая версия проекта предполагает реновацию всей территории промышленной зоны и адаптацию части исторических зданий под современные функции, включая формирование креативного кластера.

Согласно обновленному проекту, объем жилой застройки значительно увеличен. Общая площадь жилья составит 146,8 тыс. кв. м. Число квартир вырастет до 2 тыс. Расчетная численность населения территории составит 5,3 тыс. человек, увеличившись на 1,7 тыс.

Среди новых объектов — жилой комплекс из девяти корпусов с подземной парковкой вдоль старого русла Казанки. Общая площадь жилья в нем составит 35,4 тыс. кв. м. Комплекс рассчитан на 385 квартир и проживание около 1,1 тыс. человек.

скриншот с сайта Гугл.карты

Еще один проект предполагает приспособление существующих зданий фабрики под жилье. Планируется создать восьмиэтажные дома общей площадью 17,5 тыс. кв. м, рассчитанные на проживание 586 человек.

Проект также включает строительство школы на 720 мест. Кроме того, предусмотрена модернизация нескольких действующих дошкольных учреждений и реконструкция детского сада №6 на 260 мест.

Отдельная часть проекта касается общественно-деловой застройки. На участке площадью 5,96 га планируется разместить образовательную гильдию, аудитории, детский центр и пространства креативных индустрий.

Также рассматривается размещение бутик-отеля, апарт-комплекса с двором, wellness-spa, ресторанов, кафе, магазинов и офисов. В зоне исторической застройки планируется создать музей в доме Котелова, сад руин и открытые фонды. В проект также интегрируют существующий клуб для детей и подростков «Созвездие-Йолдызлык».

В конце августа «Реальное время» сообщало, что Фабрика Алафузова прекратит работать как площадка для мероприятий и фестивалей.



Ариана Ранцева