В Иннополисе появится скоростная трамвайная линия

Также в городе планируют обустроить 27 км новых дорог и проездов

Фото: Артем Гафаров

К 2040 году в Иннополисе должна появиться скоростная трамвайная линия протяженностью 7,96 км, следует из генплана развития «города будущего». Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Помимо этого, в городе планируют обустроить 27 км новых дорог и проездов, два моста и подвесную канатную дорогу длиной 1,71 км для спуска на берег Свияги в районе Лысой горы в западной части города.

Кроме того, в ближайшие 15 лет в «умном городе» планируется построить в 7 раз больше жилья, чем имеется, добавить к существующей школе и детсаду еще по пять, построить несколько культурно-досуговых центров, библиотек и спорткомплексов, а также почти в девять раз увеличить объем населения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров