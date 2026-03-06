Wildberries зафиксировал рост продаж подарков к 8 Марта в Татарстане

Лидером продаж стали подарочные наборы продуктов, показавшие рост почти в 5 раз

Фото: Динар Фатыхов

В Wildberries зафиксировали существенный рост предпраздничных продаж в Татарстане. С 21 февраля по 4 марта оборот в категории подарков увеличился на 25% по сравнению с январем, заявили в пресс-службе онлайн-платформы.

Лидером продаж стали подарочные наборы продуктов, показавшие рост почти в 5 раз. Высоким спросом также пользовались мультистайлеры (+216%), фигурный шоколад и ремни (+116%). Значительно выросли продажи средств для ухода (+43%) и парфюмерии (+57%). Ювелирные украшения, особенно золотые цепочки, подвески и серьги, приобретали на 52% чаще.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Традиционные цветы продемонстрировали рост продаж на 60%. Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение спроса в преддверии праздника. При этом женское белье осталось не в числе популярных подарков — его продажи выросли всего на 2%. В категории бытовой техники отмечен рост продаж на 30—50%, особенно заметно увеличились продажи кофемашин (+30%). Мягкие игрушки сохранили статус «дежурного» подарка, показав рост на треть.

Сейчас нейросети предлагают покупать казанцам технологичные подарки. Согласно исследованию, абсолютным лидером рекомендаций в столице Татарстана стали товары из категории «Техника и гаджеты».

Наталья Жирнова