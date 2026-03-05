Более 260 россиян эвакуированы из Ирана через Азербайджан

Всего границу покинули 1 424 человека, включая 273 граждан Азербайджана и иностранных граждан

Фото: Реальное время

С начала военной эскалации в регионе через границу с Азербайджаном из Ирана были эвакуированы 262 гражданина России. Об этом сообщило агентство APA.

По данным агентства, с 28 февраля до 20:00 (19:00 мск) 5 марта через азербайджанскую границу из Ирана выехали в общей сложности 1 424 человека.

Среди них 273 гражданина Азербайджана, остальные — иностранные граждане.

Ариана Ранцева