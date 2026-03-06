Выдача кредитов наличными в России выросла до 314 млрд рублей в феврале

Россияне оформили 1,7 млн займов, что на 12% больше январского показателя

Фото: Динар Фатыхов

Российские банки в феврале 2026 года выдали кредиты наличными на сумму 314 млрд рублей. Это в 1,4 раза больше, чем в феврале 2025 года, и на 12% превышает показатель января текущего года, пишет ТАСС со ссылкой на ВТБ.

По данным банка, в феврале на рынке оформили 1,7 млн кредитов наличными. Средний размер займа составил 195 тыс. рублей.

В ВТБ отмечают, что рынок потребительского кредитования постепенно восстанавливается. В банке связывают рост показателей не только с календарным фактором, но и с увеличением спроса со стороны россиян.

По словам старшего вице-президента и руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, одним из основных драйверов остаются расходы на обустройство жилья. Он также отметил, что на рынок влияет смягчение условий со стороны банков — снижение ставок и запуск программ рефинансирования делают кредиты более доступными.

В ВТБ прогнозируют, что по итогам 2026 года рынок потребительского кредитования вырастет в 1,6 раза и достигнет 5,7 трлн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что кредитная нагрузка в Татарстане достигла 61,2% от зарплаты.



Ариана Ранцева