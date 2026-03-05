Больше половины россиян откладывали рождение ребенка из-за загруженности на работе

Например, в Токио решают эту проблему с помощью перехода на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты

Больше половины (58%) опрошенных россиян откладывали рождение ребенка из-за высокой загрузки на работе. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, которые озвучили в пресс-центре «Россия сегодня», где состоялся экспертный круглый стол на тему «Демография России — 2026: вызовы и будущие стратегии».



— Анализ показывает, что не столько денег людям не хватает, сколько времени. В этом плане у нас есть зарубежный опыт. Например, в Токио уже год как идет эксперимент по переводу госслужащих на четырехдневную рабочую неделю с сохранением заработной платы. Цель — дать людям больше времени на семью и на личную жизнь… Предполагается, что эта мера должна помочь в увеличении числа рождений, — сказал во время той же дискуссии директор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров.

Кроме того, среди распространенных причин, из-за которых россияне отказываются рожать детей, называются нехватка денег, жилья и стабильности.

В свою очередь, для повышения рождаемости в России эксперты предложили погашать за счет региональных бюджетов часть долга по ипотеке, предоставлять жилье внаем с правом выкупа, а также рассказали о поддержке демографии со стороны бизнеса. Подробнее — в материале «Реального времени».



