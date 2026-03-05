Татарстан вошел в пятерку лидеров по ВДС креативной экономики

По итогам 2024 года объем достиг 164,3 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные по итогам 2024 года, согласно которым Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по объему валовой добавленной стоимости (ВДС) креативной экономики в валовом региональном продукте (ВРП), пишет ТАСС.

Объем ВДС креативной экономики в Татарстане в 2024 году составил 164,3 млрд рублей, что на 47,9 млрд рублей больше, чем в 2023 году.

По данным Росстата, по объему ВДС креативной экономики в ВРП в пятерку лидеров также вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край.

Ариана Ранцева