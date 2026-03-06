ФОМ: уровень доверия Путину составляет 76%

Опрос среди 1,5 тыс. россиян показал, что 77% считают, что президент хорошо выполняет обязанности главы государства

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 76%. При этом 77% опрошенных считают, что он хорошо выполняет обязанности главы государства. Такие данные приводятся в результатах опроса фонда «Общественное мнение», пишет ТАСС.

Исследование проводилось с 27 февраля по 1 марта среди 1,5 тыс. россиян.

Согласно опросу, положительную оценку работе правительства дали 52% респондентов. Работу премьер-министра Михаила Мишустина 58% участников исследования назвали хорошей.

Также социологи оценили уровень поддержки политических партий. За «Единую Россию» высказались 36% опрошенных, за ЛДПР — 9%, за КПРФ — 8%, за «Новых людей» — 5%, за «Справедливую Россию» — 4%.



Ариана Ранцева