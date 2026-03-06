Новости спорта

Баскетболисты УНИКСа Алексей Швед и Андрей Лопатин вернулись в Казань

11:08, 06.03.2026

Защитник УНИКСа прилетел вместе с семьей и сообщил об этом в соцсетях

Фото: Динар Фатыхов

Баскетболисты УНИКСа Алексей Швед и Андрей Лопатин вернулись в Казань.

О возвращении Швед сообщил в телеграм-канале, опубликовав фотографию из самолета и написав: «Мы в Казани, ура!»

Ранее супруга баскетболиста Анастасия сообщала, что семья не могла вылететь из Дубая с 1 марта. По ее словам, вещи были собраны заранее и семья ожидала возвращения.

Швед провел прошлую неделю в ОАЭ, так как игрокам УНИКСа был предоставлен недельный отпуск во время перерыва на матчи сборных.

Уже завтра казанская команда проведет домашний матч регулярного чемпионата Единая лига ВТБ против «Зенита».

Ариана Ранцева

