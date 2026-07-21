Новости общества

21:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Politico: глава ФБР планирует посетить Россию в октябре

08:48, 21.07.2026

По данным издания, поездка может пройти 14—15 октября

Politico: глава ФБР планирует посетить Россию в октябре
Фото: Динар Фатыхов

Директор ФБР Кэш Пател планирует посетить Россию в середине октября. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

По данным издания, поездка может пройти 14—15 октября. В вероятном маршруте Кэша Патела Москва и Санкт-Петербург.

Наромним, глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук заявлял о готовности обсудить восстановление прямых авиарейсов между Россией и США. Окончательное решение, по его словам, зависит от одобрения президента Дональда Трампа.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также