Wildberries начал выдавать выплаты семьям погибших и пострадавшим при атаках на логистические центры

Об этом сообщила Татьяна Ким

Фото: Максим Платонов

Wildberries начал выдавать выплаты семьям погибших и пострадавшим при атаках на логистические центры. Об этом рассказала в своем телеграм-канале основательница компании Татьяна Ким.

— Сегодня мы начали первые выплаты семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии, — заявила она вчера вечером.

По словам Татьяны Ким, предприниматели задают вопросы о выплатах за поврежденный товар в Электростали. Его статус корректно отобразят в отчетах на портале продавцов «в самое ближайшее время».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Не сомневайтесь, мы не оставим вас наедине с этой проблемой. Ранее говорила про необходимое время на оценку последствий. Уже поставила задачу команде ускориться, совсем скоро сможем дать вам обновленный статус, — сказала основательница Wildberries.



19 июля компания утвердила первый пакет компенсаций для продавцов после атаки БПЛА. Было решено давать селлерам скидки на хранение на ряде складов на 45 дней со дня поставки, а также 100%-ю скидку на транзитные поставки в региональные склады.

Напомним, утром 18 июля стало известно, что БПЛА атаковали два логистических комплекса Wildberries в Котовске и Электростали. На восстановление объектов потребуется от 20 до 35,8 млрд рублей, считают эксперты.

Галия Гарифуллина