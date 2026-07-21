Татарстанское УФАС: «Артур Сергеевич был для нас не просто коллегой — он был человеком большой души»
Управление выразило соболезнования в связи с кончиной первого зампредседателя ТПП республики
Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану и Учебно-методический центр ФАС России выразили соболезнования в связи с преждевременной смертью первого заместителя председателя Торгово-промышленной палаты республики Артура Николаева.
— Артур Сергеевич был для нас не просто коллегой — он был человеком большой души, прекрасным специалистом и надежным товарищем. Его участие в Наблюдательном совете Учебно-методического центра ФАС России, Общественном и Экспертном совете по рекламе при Татарстанском УФАС всегда было наполнено искренней заинтересованностью, глубокой ответственностью и стремлением сделать антимонопольную сферу справедливее и прозрачнее. Мы навсегда сохраним в сердцах светлую память о его доброте, профессионализме и той душевной теплоте, которую он дарил каждому, кто имел счастье работать рядом с ним, — говорится в сообщении.
Прямо сейчас в ТПП РТ проходит гражданская панихида.
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