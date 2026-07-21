За ночь средства ПВО сбили над территорией России 209 БПЛА
Об этом сообщили в Минобороны страны
За ночь средства ПВО сбили над территорией России 209 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны страны.
— В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, — говорится в сообщении.
В Татарстане сегодня рано утром вводили режим ракетной опасности. Ограничения действовали около 40 минут: с 04.08 мск до 04.45 мск. В Казани и близлежащих районах звучали сирены о воздушной тревоге.
Аэропорт столицы Татарстана временно закрывали на прием и выпуск воздушных судов. На данный момент все ограничения уже сняты.
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