Развитие партнерства между регионами России и Китая обсудят на форуме «РОСТКИ» в Казани

Участники разберут, как прямое взаимодействие такого формата влияет на рост товарооборота

Фото: Артем Дергунов

Развитие партнерства между российскими регионами и китайскими провинциями обсудят на форуме «РОСТКИ» в Казани. Мероприятие пройдет с 16 по 19 августа. Участники разберут, как прямое взаимодействие такого формата влияет на рост товарооборота, запуск совместных производств и поиск новых возможностей для роста.

Товарооборот между Россией и Китаем подтверждает актуальность темы: за январь — май 2026 года он вырос на 22,9% и составил $109,5 млрд. После корректировки показателей в 2025 году сотрудничество снова растёт и имеет хорошие перспективы, говорят эксперты. Одним из самых активных российских регионов в этом направлении остается Татарстан.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На форуме разберут модель «регион ‑ провинция», которая помогает учитывать особенности территорий и выстраивать партнерство с учетом их специализации. Наибольший потенциал есть у таких сфер, как нефтехимия, машиностроение, агропромышленный комплекс, цифровые технологии.



— Китайская экономика очень регионально структурирована. У каждой провинции есть своя промышленная специализация, свои органы содействия торговле, свои деловые круги, индустриальные парки, логистические возможности. Поэтому договоренности «регион — провинция» позволяют быстрее выходить не на абстрактный китайский рынок, а на конкретных партнеров, конкретные площадки и конкретные цепочки поставок. Для Татарстана это особенно логично. Республика сама является сильным промышленным регионом, поэтому ей проще выстраивать предметный разговор с теми китайскими провинциями, где есть сопоставимые или взаимодополняющие компетенции, — считает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.



Напомним, на форуме также обсудят гармонизацию стандартов судебной экспертизы России и Китая. Унификация стандартов создаст справедливые условия для бизнеса.

Галия Гарифуллина