Китай продлил безвизовый режим для граждан России
Он будет действовать до 31 декабря 2027 года
Китай продлил безвизовый режим для граждан России. Соответствующая информация опубликована на сайте МИД КНР.
Безвизовый режим будет действовать до 31 декабря 2027 года — изначально он должен был завершиться 31 декабря 2026 года. При этом для граждан еще 48 стран безвиз по-прежнему остается в силе до конца 2026-го.
В рамках этого режима россияне могут находиться в Китае до 30 дней без оформления визы. Это разрешено для поездок с деловыми и туристическими целями, визитов к родственникам и друзьям, участия в обменных программах, а также для транзита.
Напомним, вчера Россия продлила безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
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