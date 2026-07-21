Китай продлил безвизовый режим для граждан России

Он будет действовать до 31 декабря 2027 года

Фото: Артем Дергунов

Китай продлил безвизовый режим для граждан России. Соответствующая информация опубликована на сайте МИД КНР.

Безвизовый режим будет действовать до 31 декабря 2027 года — изначально он должен был завершиться 31 декабря 2026 года. При этом для граждан еще 48 стран безвиз по-прежнему остается в силе до конца 2026-го.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В рамках этого режима россияне могут находиться в Китае до 30 дней без оформления визы. Это разрешено для поездок с деловыми и туристическими целями, визитов к родственникам и друзьям, участия в обменных программах, а также для транзита.

Напомним, вчера Россия продлила безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Галия Гарифуллина