Роспотребнадзор временно закрыл шашлычную «Мангал и точка» в Нижнекамске

Причина — нарушение санитарных норм

В Нижнекамске деятельность шашлычной «Мангал и точка» приостановили на 30 суток. Во время профилактического визита представителя Роспотребнадзора по Татарстану в заведении были выявили грубые нарушения обязательных требований санитарного законодательств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



В числе зафиксированных нарушений:

неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений шашлычной;

отсутствие туалета для посетителей и персонала;

отсутствие раковин для мытья рук работников;

недостаточное количество моечных ванн;

отсутствие маркировки на инвентаре;

отсутствие технологических документов на изготовляемую продукцию.

В отобранной пробе шаурмы с курицей и в смывах с разделочного инвентаря обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, было забраковано 14 партий пищевых продуктов без маркировки общим весом 137,6 кг.

На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.

Напомним, в конце июля в Казани суд приостановил работу кафе «Кишмиш» после проверки Роспотребнадзора. В ходе проверки в заведении выявили многочисленные нарушения санитарных норм: не соблюдались правила приготовления и хранения еды, инвентарь не был промаркирован, а сотрудники не проходили обязательные медосмотры. Специалисты обнаружили в блюдах и смывах с поверхностей бактерии кишечной палочки и стафилококк.

Галия Гарифуллина