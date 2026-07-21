Роспотребнадзор временно закрыл шашлычную «Мангал и точка» в Нижнекамске
Причина — нарушение санитарных норм
В Нижнекамске деятельность шашлычной «Мангал и точка» приостановили на 30 суток. Во время профилактического визита представителя Роспотребнадзора по Татарстану в заведении были выявили грубые нарушения обязательных требований санитарного законодательств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В числе зафиксированных нарушений:
- неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений шашлычной;
- отсутствие туалета для посетителей и персонала;
- отсутствие раковин для мытья рук работников;
- недостаточное количество моечных ванн;
- отсутствие маркировки на инвентаре;
- отсутствие технологических документов на изготовляемую продукцию.
В отобранной пробе шаурмы с курицей и в смывах с разделочного инвентаря обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, было забраковано 14 партий пищевых продуктов без маркировки общим весом 137,6 кг.
На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.
Напомним, в конце июля в Казани суд приостановил работу кафе «Кишмиш» после проверки Роспотребнадзора. В ходе проверки в заведении выявили многочисленные нарушения санитарных норм: не соблюдались правила приготовления и хранения еды, инвентарь не был промаркирован, а сотрудники не проходили обязательные медосмотры. Специалисты обнаружили в блюдах и смывах с поверхностей бактерии кишечной палочки и стафилококк.
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