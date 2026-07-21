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Роспотребнадзор временно закрыл шашлычную «Мангал и точка» в Нижнекамске

11:04, 21.07.2026

Причина — нарушение санитарных норм

Роспотребнадзор временно закрыл шашлычную «Мангал и точка» в Нижнекамске
Фото: предоставлено Управлением Роспотребнадзора по РТ

В Нижнекамске деятельность шашлычной «Мангал и точка» приостановили на 30 суток. Во время профилактического визита представителя Роспотребнадзора по Татарстану в заведении были выявили грубые нарушения обязательных требований санитарного законодательств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В числе зафиксированных нарушений:

  • неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений шашлычной;
  • отсутствие туалета для посетителей и персонала;
  • отсутствие раковин для мытья рук работников;
  • недостаточное количество моечных ванн;
  • отсутствие маркировки на инвентаре;
  • отсутствие технологических документов на изготовляемую продукцию.

В отобранной пробе шаурмы с курицей и в смывах с разделочного инвентаря обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, было забраковано 14 партий пищевых продуктов без маркировки общим весом 137,6 кг.

На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.

Напомним, в конце июля в Казани суд приостановил работу кафе «Кишмиш» после проверки Роспотребнадзора. В ходе проверки в заведении выявили многочисленные нарушения санитарных норм: не соблюдались правила приготовления и хранения еды, инвентарь не был промаркирован, а сотрудники не проходили обязательные медосмотры. Специалисты обнаружили в блюдах и смывах с поверхностей бактерии кишечной палочки и стафилококк.

Галия Гарифуллина

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