ФСБ ликвидировала агента, готовившего теракт на промышленном предприятии на Урале

При задержании с поличным он открыл стрельбу из автоматического оружия

В Тюмени ФСБ ликвидировала агента, готовившего теракт на крупном промышленном предприятии Урала. Об этом сообщает РИА «Новости».

— При задержании с поличным он открыл стрельбу из автоматического оружия <...> и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. На месте происшествия изъят автомат Калашникова, боеприпасы к нему и компоненты СВУ, — цитирует издание ЦОС ФСБ России.

По данным следствия, 60-летний мужчина общался с представителями украинских спецслужб в Telegram. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, незаконном обороте огнестрельного оружия и взрывных устройств и посягательстве на жизнь сотрудников силовых структур.

Напомним, подростков из Татарстана ждет суд за поджог железнодорожного оборудования. Как сообщила пресс-служба Следкома, обвиняемые действовали по заданию злоумышленника из интернета. Злоумышленников оперативно задержали полицейские и сотрудники регионального УФСБ. Обещанные 24 тыс. рублей молодые люди не получили.

Галия Гарифуллина