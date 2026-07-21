ФСБ ликвидировала агента, готовившего теракт на промышленном предприятии на Урале
При задержании с поличным он открыл стрельбу из автоматического оружия
В Тюмени ФСБ ликвидировала агента, готовившего теракт на крупном промышленном предприятии Урала. Об этом сообщает РИА «Новости».
— При задержании с поличным он открыл стрельбу из автоматического оружия <...> и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. На месте происшествия изъят автомат Калашникова, боеприпасы к нему и компоненты СВУ, — цитирует издание ЦОС ФСБ России.
По данным следствия, 60-летний мужчина общался с представителями украинских спецслужб в Telegram. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, незаконном обороте огнестрельного оружия и взрывных устройств и посягательстве на жизнь сотрудников силовых структур.
Напомним, подростков из Татарстана ждет суд за поджог железнодорожного оборудования. Как сообщила пресс-служба Следкома, обвиняемые действовали по заданию злоумышленника из интернета. Злоумышленников оперативно задержали полицейские и сотрудники регионального УФСБ. Обещанные 24 тыс. рублей молодые люди не получили.
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