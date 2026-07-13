Для волонтеров, работающих с детьми с ОВЗ, прошла образовательная программа «Огни добра»

Проект реализован на грант конкурса социальных инициатив «Энергия добра» компании «Татнефть»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

В Высшей школе нефти прошла республиканская образовательная программа «Огни Добра» для волонтеров, работающих с детьми с ОВЗ. Проект реализован на грант конкурса «Энергия добра» компании «Татнефть».

Волонтеры учились работать с детьми с ОВЗ

40 молодых участников в возрасте от 18 до 25 лет прошли интенсивное обучение. Им были прочитаны лекции, все с удовольствием участвовали в эффективных тренингах, прошли практикумы и мастер-классы от практикующих экспертов.

Главной целью организаторов было дать волонтерам не только теоретические знания, но и практические навыки, и психологическую уверенность в собственных силах — ведь работа с детьми с ОВЗ требует всесторонней подготовки.

Особым днем программы стала встреча с родителями будущих подопечных. Они и сами помогли волонтерам, ведь именно родители каждый день строят жизнь не вокруг диагноза, а вокруг личности своего ребенка. Стратегическая сессия, проведенная вместе с родителями и экспертами, дала важные знания и помогла волонтерам расставить акценты для повседневной практики.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Не просто образовательная программа, а практическая мастерская



Грант на проведение этого интенсива выиграла студентка Высшей школы нефти, лидер студенческого волонтерского движения университета Алина Ахметова. Она размышляет:

— «Огни Добра» — не просто образовательный интенсив, а мост между академическими знаниями и реальной жизнью особенных детей. Мы не учим волонтеров «как правильно», мы даем им инструмент, чтобы они стали проводниками в мире, где каждый ребенок имеет право на тепло и понимание, независимо от диагноза.

В рамках стратегической сессии участники интенсива обсудили инклюзивное добровольчество. Здесь в качестве эксперта выступила амбассадор «Татнефти» по волонтерству Алина Зигангирова. Она поделилась личным опытом работы в социальных проектах. В числе прочего она затронула тему психологического барьера — ведь даже самые включенные и неравнодушные люди боятся сделать «что-то не так» в общении с детьми с ОВЗ. Алина Зигангирова рассказала, как с этим барьером справляться. Ведь без этого сложно стать успешным волонтером.

Финальной точкой программы стал выезд в Центр социальной адаптации и реабилитации «Город здоровой улыбки». Там волонтеры увидели реабилитацию изнутри — от первой встречи с ребенком до слаженной работы команды — и убедились, что за каждым добрым делом стоит не только желание помочь, но и глубокие знания, высокая ответственность и командная работа.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

«Энергия добра» — в помощь людям

Напомним, конкурс социальных инициатив «Татнефти» проводится уже 10 лет. Сейчас в конкурсе девять номинаций. Среди них — защита уязвимых слоев населения, семья, наука, образование и просвещение, туризм, здоровый образ жизни, культура и искусство, экология, молодежные проекты, сохранение исторического наследия и другие социально значимые сферы.

За 10 лет существования конкурса финансовую поддержку «Татнефти» получил уже 1 051 проект. Например, в 2025 году в числе победителей оказались 109 проектов со всего Татарстана, общий объем финансирования составил 145 миллионов рублей. Среди них — центры реабилитации и семейные туристические слеты, фестиваль сапсерфинга и фестиваль уличных культур, проекты по изучению математики и татарского языка, молодежный оркестр и конкурс среди детей-юмористов, фольклорный батл и центр возрождения татарской кожаной мозаики, экоуроки с сурками и экостанция на Казанке...

Многие начинания, поддержанные «Татнефтью» в минувшие годы, к настоящему времени уже выросли в долгосрочные проекты, известные по всей республике и за ее пределами.