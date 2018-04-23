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Лидера армянской оппозиции освободили из СИЗО

15:13, 23.04.2018
Лидера армянской оппозиции освободили из СИЗО
Фото: скриншот видео youtube.com

Лидера оппозиционного движения Армении Никола Пашиняна освободили из СИЗО в Ереване.

«Все задержанные должны быть освобождены. Дальнейшие решения будут приняты. Вечером я выступлю на митинге», — сказал он журналистам.

Как отмечает «Интерфакс», вместе с Пашиняном были освобождены депутаты парламента Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян. Все трое были арестованы накануне за незаконное проведение собраний.

Ранее сообщалось, что в Армении к протестам, которые длятся с 13 апреля, присоединились военные.

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