Лидера армянской оппозиции освободили из СИЗО

Лидера оппозиционного движения Армении Никола Пашиняна освободили из СИЗО в Ереване.

«Все задержанные должны быть освобождены. Дальнейшие решения будут приняты. Вечером я выступлю на митинге», — сказал он журналистам.

Как отмечает «Интерфакс», вместе с Пашиняном были освобождены депутаты парламента Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян. Все трое были арестованы накануне за незаконное проведение собраний.

Ранее сообщалось, что в Армении к протестам, которые длятся с 13 апреля, присоединились военные.