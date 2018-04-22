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Генпрокуратура Армении сообщила о задержании лидера оппозиции и еще двоих депутатов

15:00, 22.04.2018
Генпрокуратура Армении сообщила о задержании лидера оппозиции и еще двоих депутатов
Фото: скриншот видео youtube.com

Генеральная прокуратура Армении подтвердила, что оппозиционные депутаты парламента страны — Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — задержаны за незаконное проведение собраний. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«Пашинян, Микаелян и Мирзоян грубо нарушили общественный порядок, несмотря на многочисленные призывы полиции. Они были задержаны на месте преступления», — приводит фрагмент сообщения ТАСС.

В случае, если через 72 часа прокуратура выдвинет обвинение, то для ареста депутатов понадобится специальное заседание парламента и лишение подозреваемых неприкосновенности.

Напомним, что сегодня армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян встречался с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном. Пашинян ранее требовал отставки Саргсяна, поэтому речь на встрече шла об условиях передачи власти. Премьер-министр Армении заявил, что фракция, набравшая 7—8%, не имеет права говорить от имени народа. Вскоре он прервал беседу и удалился.

Происшествия
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