Генпрокуратура Армении сообщила о задержании лидера оппозиции и еще двоих депутатов

Генеральная прокуратура Армении подтвердила, что оппозиционные депутаты парламента страны — Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — задержаны за незаконное проведение собраний. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«Пашинян, Микаелян и Мирзоян грубо нарушили общественный порядок, несмотря на многочисленные призывы полиции. Они были задержаны на месте преступления», — приводит фрагмент сообщения ТАСС.

В случае, если через 72 часа прокуратура выдвинет обвинение, то для ареста депутатов понадобится специальное заседание парламента и лишение подозреваемых неприкосновенности.

Напомним, что сегодня армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян встречался с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном. Пашинян ранее требовал отставки Саргсяна, поэтому речь на встрече шла об условиях передачи власти. Премьер-министр Армении заявил, что фракция, набравшая 7—8%, не имеет права говорить от имени народа. Вскоре он прервал беседу и удалился.