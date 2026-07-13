Закамье рулит: чемпионат Татарстана приблизился к экватору

Чемпион из Елабуги пока в засаде

Радик Ахмадуллин награждает главного тренера елабужан Владимира Барышева. Фото: предоставлено федерацией футбола Татарстана

На минувшей неделе состоялись ответные матчи четвертьфинала Кубка Татарстана по футболу. Четыре игры из разряда дерби — по два казанских и закамских — определили квартет полуфиналистов республиканского Кубка, после чего команды вернутся к плавному течению регулярного чемпионата. «Реальное время» анализирует итоги этих игр, которые ознаменуют экватор футбольного сезона.

«В мире два события: чемпионат мира по футболу и наш «Кубок Востока»

— Сегодня в мире два события: чемпионат мира по футболу и наш «Кубок Востока», — шутливо заявлял раис Татарстана Рустам Минниханов на закрытии третьего детского международного турнира «Кубок Востока». Пользуясь этой терминологией, можем отметить, что чемпионат мира в Америке передал эстафетную палочку участникам Кубка республики, где также осталось только четыре претендента на главный трофей.

В свою очередь председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев заявил, что победа казанского «Рубина» на «Кубке Востока» не случайна: «У нас футбол развивается по программе, утвержденной раисом Республики Татарстан, что предоставляет все условия для развития. Следуйте по нашему пути, и вы также будете лучшими!»

Федерация футбола республики внесла свой вклад в организацию футбольного детища «Рубина» тем, что предоставила арбитров под руководством главного судьи соревнований Сергея Рожкова, председателя департамента футзала Татарстана.

— Особенность любого турнира с точки зрения его организации состоит в том, чтобы о нем как можно меньше говорили в плане негатива, — подчеркнул Рожков. — В этом плане у нас все прошло на ура, поскольку даже с учетом международного статуса нашего турнира он практически избежал скандалов среди участвующих команд.

Матч «Алабуги» (в светлой форме) и «Элмета». предоставлено федерацией футбола Татарстана

Радик Ахмадулин: «Турнирная таблица чемпионата Татарстана строго поделена на две половины»

Исполнительный директор Федерации футбола Татарстана Радик Ахмадуллин специально для «Реального времени» подвел итоги первого круга сезона в республиканском футболе:

— Если посмотреть на турнирную таблицу чемпионата Татарстана, то мы обнаружим, что она строго поделена на две половины. В верху таблицы «Нефтяник» из Бугульмы, «Турбина-Строитель» из Набережных Челнов, «Алабуга» из Елабуги, «Элмет» из Альметьевска, которые немного оторвались от преследователей. Лидирующий сейчас «Нефтяник» показывает достаточно неплохую игру, стабильно пройдя первую половину сезона. Отметим также тот факт, что школу футбола в Бугульме возглавил Александр Цыбизов, безумно влюбленный в футбол человек. Он уже знает вкус побед, которые были у команды в прошлом, сейчас Александр Сергеевич вернулся к жизнедеятельности городской команды, думаю, что управленческий опыт помогает ей побеждать.

Спикер также отметил, что в местном футбольном манеже «Олимп» произошла реконструкция игрового покрытия — там поменяли старый изношенный искусственный газон. «У нас, как у федерации футбола республики, стояла задача по оснащению регионов манежами, но далее вставала задача по обновлению футбольного покрытия. И вот в Бугульме это сделали, думаю, не без участия мэра Бугульминского района Дамира Фаттахова, которого знают по работе в министерстве молодежи, игре в КВН, но не все знают о личной вовлеченности в спорт Дамира Ильдусовича, о том, что он играет в футбол на хорошем любительском уровне», — сообщил Ахмадуллин.

Преследующая бугульминцев «Турбина-Строитель» из Набережных Челнов, по его словам, уже который год играет одним составом — «стабилизировала и сбалансировала его, видно, что команда развивается». Почему с лидирующей позиции немного отступила «Алабуга», которая в прошлом сезоне была единоличным лидером наших соревнований и в чемпионате республики, и в Кубке Татарстана? Тут, наверное, сыграл свою роль фактор второго года. Забегая вперед, такое же мы могли наблюдать в отношении казанской «Стрелы — История улыбки», которая была единоличным лидером по итогам сезона 2024 года, но затем немного сдала позиции, пояснил собеседник издания.

— Вот и сейчас елабужане в очень уверенном стиле выиграли наш первый трофей в сезоне — «Кубок Открытия», но картину им портит неожиданное поражение в домашних стенах от «Медиа Рубина». Помимо того, елабужане серьезно изменили игровой состав, и видно, что пока идет притирка между игроками, как раз то, чего уже нет необходимости делать челнинской «Турбине-Строителю». Подключение любого новичка требует времени, чтобы он подошел под систему игры и прошел процесс притирки в сложившемся коллективе, — подчеркнул Ахмадуллин.



При этом ему лично очень понравилась команда «Элмет» из Альметьевска, пока замыкающая квартет лидеров, — у нее есть в запасе несыгранная игра с казанской «Стрелой — История улыбки». Эта команда создана на базе своих воспитанников, с небольшим количеством приглашенных футболистов — результат работы местной школы, которая трудилась еще во времена, когда в городе была команда второго дивизиона «Алнас», отметил эксперт.

Противостояние «Стрелы — История улыбки» (в синей форме) и бугульминского «Нефтяника». предоставлено федерацией футбола Татарстана

«Исход многих встреч непредсказуем»

Радик Ахмадуллин добавил, что исход многих встреч непредсказуем: «В этом ряду не только домашнее поражение нашего чемпиона «Алабуги» от «Медиа Рубин», но и домашнее поражение «Элмета» от «Нефтяника» в момент, когда другой исход мог поменять команды местами в турнирной таблице. При этом «Нефтяник» на самом старте вылетел из Кубка Татарстана, уступив в серии пенальти елабужанам».

Во второй половине таблицы — все казанские команды: «Медиа Рубин», «Алга-групп — Трудовые резервы», «Стрела — История улыбки» и «Кукмара Бабай». Такое положение дел, по словам спикера, не говорит о том, что команды из столицы Татарстана хуже подготовились. Тут влияет и то обстоятельство, что два казанских представителя еще в прошлом сезоне выступали на уровне первой лиги. «Для них пока главное — это осознать возросший уровень конкуренции и развиваться в дальнейшем. Помимо того, многие сильные воспитанники казанского футбола играют за представителей Закамья, в составах тех же лидирующих команд, которые являются, по сути, городскими командами. А в Казани силы распыляются на четыре команды высшей лиги», — пояснил он.

Ровно посредине между закамскими и казанскими командами расположился челнинский «КАМАЗ», который Ахмадуллину нравится игровой манерой. Как и соседи из «Нефтехимика», они всегда играют воспитанниками своих спортшкол, которые, закончив соревноваться на уровне детско-юношеского футбола, пробуют реализовать свой шанс при переходе на профессиональный уровень, с перспективой выступления в командах мастеров. Поэтому возраст у игроков очень молодой, от 17 до 19 лет, что не мешает им зачастую демонстрировать очень уверенную игру, которой единственно чего не хватает — это опыта, заметил эксперт.

Олег Миронов, наставник «Стрелы — История улыбки». предоставлено федерацией футбола Татарстана

Айдар Яруллин: «Всегда нужен костяк и точечное усиление»

Тренер Академии «Рубина» Айдар Яруллин был очень внимательным наблюдателем на финальном этапе «Кубка Востока», объясняя это служебной необходимостью.

— Помню, как на момент начала моей работы в рубиновской Академии, руководство делегировало меня на финал первенства России среди ДЮСШ по 1997 году рождения. На тот момент дела у нас обстояли не лучшим образом, но, как выяснилось, еще хуже они были у соседей из Тольятти, где на ладан дышала известная школа имени Коноплева. И вот среди игроков ее команды 1997 года рождения я заметил паренька, который сразу привлек внимание своей игровой индивидуальностью. Это был Ильзат Ахметов, который понравился многим другим селекционерам, но сделал выбор в пользу Казани, настаивая на том, что у конкурентов ему будет трудно, поскольку там была очень важная тема, связанная с религией Ильзата, кыргыза по национальности и мусульманина по вероисповеданию.



Так игрок выбрал Казань, и уже на следующий год воспитанники Академии выиграли свой финал по 1997 году, когда местный костяк из Тимура Акмурзина, Александра Кузнецова, Андрея Миронова, Никиты Михайлова и других добавил от точечного усиления в лице Ахметова, нынешнего и бывшего игроков сборной Таджикистана Шахрома Сулаймонова и Хуршед-Тимура Джураева, Геворга Арутюняна и Антона Орлова, рассказал собеседник издания.

— Задача нас, тренеров, не только воспитать и подготовить игроков в своей Академии, но и найти самородки, подчас сделать это раньше других. А они со временем никуда не денутся, перейдут в команды мастеров, команды, выступающие на республиканском уровне. Я сам, будучи воспитанником казанского футбола, поиграл в Набережных Челнах, Зеленодольске, Бугульме, команда которой сейчас лидирует в чемпионате республики, возрождая те славные футбольные традиции, которые были в этом городе ранее, — сообщил он.

Бугульма вернулась в число лидеров, ждем Зеленодольск в числе участников

К словам Яруллина можно добавить, что традиции эти славные, корни которых произрастают еще с советских времен. Под тем же самым названием «Нефтяник» Бугульма играла на соревнованиях уровня первенства РСФСР шесть десятков лет тому назад, задействовав в составе легенд татарстанского футбола и спорта в целом. Это Владимир Биканов, Вячеслав Булавин, Ленард Качалич, Анвар Муртазин, Николай Пензин и, конечно же, Герман Бобек.

«Конечно же» потому, что спустя три десятка лет Герман Бобек с финансово-административной помощью своего товарища по футбольной команде Владимира Ильина и с административной помощью другого партнера по команде Владимира Филимонова (отца будущего вратаря сборной России Александра Филимонова) создал в Бугульме «Планету», команду, в которой поиграли Дмитрий Благов, Алексей Говорков, Сергей Ченушкин. Поэтому, когда в российской Суперлиге пять лет выступал казанский «Приволжанин», то Бобек и Ильин могли говорить — наши ребята, имея в виду Благова, Говоркова, Ченушкина.



Нашими для них были и Айдар Яруллин, игравший в той команде вместе с нынешним наставником бугульминцев Сергеем Горшениным. Вот и нынешний состав лидеров республиканского футбола — это сплав любителя футбола с большими возможностями Дамира Фаттахова, трудящихся на земле Горшенина, Цыбизова, Андрея Иванишина и играющих под их руководством Фарруха Каримова, который повышает свои организаторские способности через тот же футзал, Георгия Хварешия, который сменил в составе бугульминской команды отца Вепхию Хварешию, Олега Чернышова, пришедшего на смену старшему брату Сергею.

Противостояние «Алабуги» (в красной форме) и «Кукмара Бабай». предоставлено федерацией футбола Татарстана

Такая пульсирующая жизнь характерна для большинства татарстанских любительских коллективов. К примеру, в казанском «Динамо» сейчас переориентировались в развитии видов спорта, отодвинули футбол на второй план, что предоставило возможность их бывшему наставнику Александру Ивлеву поменять место работы, перейдя в Академию «Рубина» и тут же выиграв с новоявленными подопечными международный турнир.

А с Яруллиным вспоминали о событии 20-летней давности, снова отсылающем к чемпионату мира. Тогда смотрели финал ЧМ-2006 между Италией и Францией на базе футбольного клуба «Позис» в Зеленодольске, одном из форпостов татарстанского футбола. О котором в последние пару лет напоминают только Артур Камалеев на товарищеских матчах по мини-футболу со сборной СМИ, и Мемориал Виктора Колотова, 77-летие со дня рождения которого отмечали на днях.