Дагестанский кабинет: Артем Здунов оказался самым богатым в правительстве кавказской республики

Обзор доходов главных чиновников правительства Дагестана

«Реальное время» проанализировало доходы ключевых фигур в правительстве Республики Дагестан. Как оказалось, недавно перешедший на работу в этот регион Артем Здунов, бывший министр из Татарстана, на данный момент — самый богатый чиновник в правительстве Дагестана.

Артем Здунов в два раза богаче среднестатистического министра

Недавно правительство Республики Дагестан, которое не так давно возглавил выходец из Татарстана Артем Здунов, обнародовало декларации о доходах. Всего в списке тех, кто раскрыл доходы, семь фамилий, включая премьера. Артем Здунов, напомним, возглавил правительство кавказской республики в феврале 2018 года — до этого занимал должность министра экономики Татарстана.

Доход Артема Здунова в 2017 году составил 5,2 млн рублей, это первое место в списке. Впрочем, несмотря на это, его доходы за год уменьшились на 39% — с 8,5 млн рублей. Уровень доходов супруги Артема Здунова за год практически не изменился, составив 538 тыс. рублей.

Помимо этого, у Здунова довольно много задекларированной собственности. В частности, три земельных участка суммарной площадью 5 тыс. кв. м, жилой дом на 163 «квадрата» и два парковочных места в помещении общей площадью около 28 кв. м. Кроме того, у дагестанского премьера есть автомобиль «ВАЗ 212140 Бронто» (представляет собой более комфортную версию классической «Нивы» — стоимость, согласно сайту Lada, от 623 тыс. рублей). Есть и долевая собственность: 1/3 квартиры на 65 кв. м и 1/4 квартиры на 148 кв. м (остальные доли в этой квартире принадлежат супруге и двум детям). У супруги Здунова, кроме того, в собственности квартира площадью 44 кв. м.

Второе место по годовым доходам оказалось у Уммупазиль Омаровой — министра образования и науки, заместителя председателя правительства Дагестана



Скромные автомобили и небольшие квартиры

Второе место по годовым доходам оказалось у Уммупазиль Омаровой — министра образования и науки, заместителя председателя правительства Дагестана, которая в 2013 году выдвигалась Владимиром Путиным в качестве одного из трех кандидатов на пост главы региона. Ранее она являлась уполномоченным по правам человека в Дагестане. Ее доход в 2017 году составил 2,86 млн рублей, причем за год он увеличился гораздо больше, чем у всех остальных руководителей правительства Дагестана, — сразу на 75%. Кроме того, в 2017 году появился доход у ее супруга — 1,8 млн рублей (годом ранее в декларации доход супруга Омаровой указан не был). Общий совокупный доход семьи, таким образом, вырос с 1,64 до 4,67 млн рублей — почти в три раза.

В собственности у министра образования Дагестана только квартира площадью 105 кв. м. Кроме того, у ее супруга есть земельный участок площадью 430 кв. м. и две квартиры — 78 и 51 кв. м.

На третьем месте оказался первый заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Алиев. По данным СМИ, в течение длительного времени он рассматривался в качестве премьер-министра или даже преемника бывшего главы региона Абдулатипова.

В 2017 году Алиев заработал 2,3 млн рублей — на 3% меньше, чем в 2016-м. А вот доходы его супруги снизились более значительно — с 2,4 млн до 350 тыс. рублей. Благодаря этому общий доход семьи упал почти в два раза — с 4,8 до 2,4 млн рублей. В собственности Алиева — половина земельного участка площадью 2058 кв. м и половина жилого дома площадью 362 кв. м. Супруге его принадлежит земельный участок в 300 кв. м, жилой дом в 82 кв. м и объект незавершенного строительства площадью 350 кв. м. При этом жилой дом и объект незавершенного строительства находятся в общем пользовании Рамазана Алиева, трех несовершеннолетних детей и супруги. У последней, кроме того, в собственности есть автомобиль Ford Focus.

В 2017 году Алиев заработал 2,3 млн рублей — на 3% меньше, чем в 2016-м



Бывшие федеральные чиновники и автомобиль ЗАЗ

Четвертое место — у первого вице-премьера правительства Дагестана Анатолия Карибова. В 2017 году он заработал 1,97 млн рублей — на 7% меньше, чем год назад. Его супруга задекларировала 816 тыс. рублей — на 8% больше, чем год назад. В собственности у Анатолия Карибова только квартира площадью 117 кв. м и автомобиль ЗАЗ-1102.

Пятое место по доходам занимает Рамазан Джафаров, временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Дагестана. Как можно узнать на сайте регионального правительства, до назначения на эту должность он работал начальником отдела координации оперативной деятельности и правового обеспечения координационной службы Совета командующих Пограничными войсками государств — участников СНГ. В 2017 году он заработал около 1,85 млн рублей — на 11% больше, чем годом ранее. Доход супруги Джафарова составил 429 тыс. рублей, снизившись за год на четверть.

В собственности Джафарова и его супруги нет недвижимости, только автомобиль Mazda 6. В пользовании у обоих, однако, находятся три квартиры площадью 36, 91 и 112 кв. м.

Предпоследнее место по доходам среди руководителей правительства Дагестана занял Гасан Идрисов, еще один временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства, ранее — руководитель администрации президента и правительства Дагестана, а затем — министр природных ресурсов и экологии Дагестана. В 2017 году он заработал 1,76 млн рублей — на 4% больше, чем годом ранее. А вот его супруга свои доходы значительно снизила — на 76%, с 1,53 млн до 376 тыс. рублей.

В собственности у Идрисова нет ни машин, ни недвижимости, только квартира площадью 86 кв. м в пользовании, которая, судя по всему, принадлежит его супруге, как и еще одна квартира площадью всего 20 кв. м.

Екатерина Толстикова стала лидером среди руководства правительства по годовому снижению дохода



Замыкает десятку Екатерина Толстикова — заместитель председателя правительства и министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Она же стала лидером среди руководства правительства по годовому снижению дохода. Если в 2016 году она заработала 4,95 млн рублей, то в 2017 году ее доход снизился почти в три раза, до 1,7 млн рублей. В собственности у Толстиковой квартира площадью 99 кв. м и 1/5 квартиры площадью 86 кв. м. Помимо этого, в пользовании у нее квартира площадью 121 кв. м. Отметим, что раньше Толстикова занимала должности в федеральных ведомствах — к примеру, в 2014—2016 годах была замминистра образования и науки России.

Доходы чиновников правительства Дагестана

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ, 1 1 Здунов Артём Алексеевич Председатель Правительства Республики Дагестан 5 241 005,82 538 536,98 2 2 Омарова Уммупазиль Авадзиевна Заместитель Председателя Правительства РД — министр образования и науки Республики Дагестан 2 864 754,84 1 797 586,92 4 3 Алиев Рамазан Магомедович Первый заместитель Председателя Правительства РД 2 321 841,72 350 092,99 3 4 Карибов Анатолий Шамсутдинович Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан 1 973 453,42 815 825,97 5 5 Джафаров Рамазан Джафарович врио Заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан 1 851 422,22 428 707,89 6 6 Идрисов Гасан Идрисович врио Заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан 1 761 520,33 375 867,00 7 7 Толстикова Екатерина Андреевна Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан — министр по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан. 1 708 809,72